Welcome! Log into your account

La solution est entre nos mains. Ne laissons pas enlever ou mourir dans l’indifférence ceux qui viennent aider nos communautés. Nos Forces Armées, la Plateforme se rassemblent dans le MOC. Il est temps pour la CMA de se joindre au MOC de Gao. Si le MOC avait déjà été présent, ce nouveau drame aurait été évité. Il est temps que nous maliens, nous réagissions. Que l’administration revienne complètement à Gao et que la police arrête les criminels. Ne laissons pas les bandits et les extrémistes revenir dans le Nord.

Les bandits qui enlèvent des otages et veulent partager les rançons ont-ils vraiment compris que c’est à nos enfants et au rétablissement d’une vie normale à Gao qu’ils s’attaquent ? Sophie nous aidait. Elle avait développé des projets pour Gao. Elle avait convaincu ses amis pour qu’ils apportent de l’argent pour le centre d’accueil des bébés orphelins. Nous musulmans n’avons pas de trêves de Noël, mais nos anciens nous ont toujours appris à respecter ceux qui viennent pour partager avec nous. Qui sont-ils ceux qui ont enlevé Sophie : de jeunes bandits drogués qui ne pensent qu’à l’argent, des terroristes qui veulent revenir à Gao pour couper des mains et fouetter nos femmes ?

You are going to send email to