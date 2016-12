Alors qu’une humanitaire vient d’être enlevée à Gao hier en fin d’après-midi et que des recherches ont débuté, qui sont les ravisseurs ? Il s’agit sans nul doute de terroriste et très probablement du groupe Ansar Dine. Explications…

Les Touaregs ont engendré de nombreux grands hommes qui ont su parcourir le désert et bâtir des empires. Malheureusement, ils ont aussi dans leurs rangs des vieux rats qui veulent faire du Mali un pays de ruines. Iyad ag Ghaly était déjà connu pour utiliser ses réseaux bamakois, pour livrer des fausses informations et faire tuer ses concurrents. Il cherche maintenant à réduire la marche vers la paix et à replonger les orphelins de Gao dans la guerre : le vieux rat dans sa tanière aimerait de nouveau danser dans les flammes de la maison Mali.

Le but du vieux Iyad ag Ghaly au cœur noir est clair : il veut détruire le processus de paix amorcé difficilement à Gao. Tous les moyens sont bons pour cela. Il commandite auprès de ses amis d’AQMI l’enlèvement de Sophie Pétronin et détourne les poursuites contre des membres innocents du processus de paix. Sans ressource autre que sa langue fourchue, Iyad sait comment arriver à ses fins. Il veut détruire la jeunesse de Gao en s’attaquant aux ONG qui vient en aide aux orphelins. Il veut que toutes les ONG partent de Gao.

Quand toutes les ONG auront quitté la ville des Askias, il pourra alors venir avec ses dollars, volés par le sang de nos frères touaregs en 2012, et faire croire qu’il suit les préceptes de l’Islam. Son but est de détruire le Tombeau des Askias Songhai et la grande Mosquée de Mopti, comme les terroristes ont détruit les tombes et mausolées des Saints de Tombouctou. Après avoir fait enlever Maman Sophie, cette franco-suisse particulièrement aimée de Gao, il donne des informations aux forces de sécurité pour faire tuer ceux qui veulent participer au processus de paix.

Il sait que les informations données par ses réseaux seront relayés auprès des forces militaires et de sécurité. Les nouveaux hélicoptères de nos forces armées et de Barkhane arrêtent maintenant tous les convois. Ils savent que malheureusement les terroristes se cachent derrière le drapeau du MNLA ou du HCUA. Iyad sait qu’en donnant des fausses informations sur les convois, la mort sous les bombes attend ses anciens alliés. C’est justement cela son plan ! Il veut provoquer la mort de maliens par les soldats pour que la guerre recommence. Iyad n’a finalement qu’un seul objectif : faire du Mali un nouveau désert de flammes.

Mais est-ce une surprise de la part de Iyad ag Ghaly, celui qui a répandu chez les jeunes Touaregs autant de fausses paroles religieuses et de faux mots du Prophète partout au Mali? Après avoir détruit le nord, il s’attaque maintenant aux jeunes Peul de Mopti avec son adjoint Amadou Koufa et aux orphelins de Gao. Nous, maliens, nous devons faire barrage à Iyad ag Ghaly: favoriser le MOC et donner les informations que nous possédons pour libérer Maman Sophie (numéro de téléphone : +223 80 00 11 63).

Boubacar Samba

Twitter : @bsamba730