Les festivités de fin d’année débutent à peine que des terroristes sans scrupules s’en prennent à une humanitaire de Gao. Tout simplement lamentable, pitoyable, déplorable !



L’otage concerné a créé l’antenne France de l’Association d’aide à Gao (AAG) et en est la directrice. Madame Sophie PETRONIN œuvre depuis 2004 dans l’humanitaire notamment dans l’aide aux orphelins et l’assainissement, avec la construction de centre d’accueil et de structure de prise en charge pour les maliens dans le besoin de Gao.

L’enlèvement de cette ressortissante franco-suisse à la veille de noël est malheureusement un triste symbole de l’idéologie lamentable des bourreaux qui affaiblissent notre pays depuis quatre ans. Une fois encore nous constatons l’état de dégradation de notre pays.

Quelles sont les revendications des ravisseurs ? Quel en est le motif ? Idéologique, financier, … ?

Maintenant, il faut pousser la réflexion. Pour empêcher ce type d’action, ces enlèvements, il n’y a qu’une attitude à avoir : être uni face aux terroristes et tout faire pour s’y opposer.

Ces bandits sans foi, qui promettent à tout va de l’argent et les honneurs, trompent nos jeunes enfants en les embrigadant dans des actions où la seule issue possible est la défaite et la mort.

De plus, ils oublient que nos forces armées et de sécurité feront tout pour stopper les activités illicites des groupes armés avec le soutien des forces internationales !

Alors, la rage au ventre, outré de constater que ces combattants de la terreur n’ont aucun respect pour leur prochain, nous leur envoyons ce message : messieurs, votre absence d’esprit vous perdra !

Ibrahim Keita

@ikeitakeita