La vérité concernant l’enlèvement de la religieuse colombienne a enfin éclaté : cet acte a bien été commis par Amadou Kouffa et Iyad Ag Ghaly. Nous nous en doutions. C’est désormais confirmé. Nous sommes toujours sans nouvelles d’elle depuis le 7 février. Une seconde certitude : en enlevant cette femme qui se consacre aux enfants, c’est bien l’humanité qui a été kidnappée.

La police colombienne a déclaré que la religieuse colombienne Gloria Cecilia Narvaez Argoti a été enlevée par Amadou Kouffa et ses hommes. Le 7 février dernier, ce sont bien des ravisseurs djihadistes issus de la katibat du Macina qui sont arrivés à la paroisse de Karangasso où elle officiait. Ils l’ont faite prisonnière et l’ont emmenée à bord d’un véhicule de sa congrégation religieuse, probablement en direction du Burkina Faso.

Depuis, la sœur Gloria est entre leurs mains, sans défense. Personne ne sait si elle est bien traitée, si elle est saine et sauve. Où est–elle ? Est-elle encore en vie ? Est-elle violentée par ces hommes ?

Une seule chose est certaine : elle n’est plus au milieu des enfants qu’elle assiste, nourrit, aide, soigne tous les jours. Ces enfants ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Comment pourraient-ils comprendre que cette femme qui leur donne tout son amour a été victime de lâches ? Que ceux-ci ont choisi de s’en prendre à une personne sans défense ? Que c’est justement parce qu’ils ne couraient aucun risque qu’ils sont venus la chercher ? Que la sœur Gloria n’est bien entendu responsable de rien ?

L’angoisse concernant son sort demeure. Sa congrégation a déjà fait savoir qu’elle n’avait pas d’argent et qu’aucune rançon ne pourra être payée pour la libérer. Son avenir, peut-être même son présent, sont donc plus que jamais aléatoires. Ils dépendront des sombres objectifs d’Amadou Kouffa et de son nouveau maître Iyad Ag Ghaly, qui ont commandité cet enlèvement. S’en prendre à une femme sans défense consacrant sa vie aux plus pauvres : voilà le vrai visage de ces hommes.

La sœur Gloria n’est plus là, au milieu de ces enfants qu’elle aimait comme si elle était leur mère. Les enfants ne ne peuvent pas comprendre. D’ailleurs, personne ne peut comprendre. Ce qui reste, c’est une photo : le visage de cette sœur colombienne qui porte un enfant malien. Elle est venue d’un autre continent pour apporter aux enfants du Mali toute son aide et son humanité. Ce visage, il révèle son humanité, notre Humanité toute entière. C’est l’Humanité qui a été kidnappée.

Aïcha Sangaré

