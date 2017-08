Le 24 juillet 2017 un Imam de la région de Mopti a été passé à tabac et enlevé par des hommes du FLM parce qu’il prêchait pour l’unité, la paix et la fraternité. Mais où s’arrêteront-ils ?

Cet Imam, connu dans sa localité pour tenir des prêches ouvertement anti-terroristes et demandant à la population de ne pas coopérer est allé jusqu’au bout de son engagement pour l’unité, la paix et la fraternité. Puisse Allah avoir pitié de lui !

Alors que le FLM se présente comme un groupe défenseur des Peuls, défendant soi-disant nos intérêts et nous protégeant des abus, que dire lorsqu’ils enlèvent (et très certainement assassinent) un homme enseignant la parole d’Allah ? D’autant plus que les hommes de Kouffa n’en sont pas à leur coup d’essai, déjà en août 2015 ils avaient lâchement assassiné un Imam dans une localité proche de Nampala; Imamqui lui aussi appelait la population à ne pas se laisser endoctriner par les terroristes.

Avec ces actions, les hommes d’Amadou Kouffa montrent qu’ils ne sont pas musulmans ou Peuls, mais bien des barbares avant tout, ne se préoccupant que de leur propre intérêt et ne se souciant nullement de la population ou de ses besoins.

Il est facile d’utiliser des arguments fallacieux pour capitaliser sur le sentiment de rejet et d’abandon que de nombreux Peuls et Maliens ressentent pour recruter; mais il est certainement plus dur d’utiliser ces mêmes arguments sur un homme de foi.

Pour ces lâches, il est plus aisé de faire parler les armes que de faire parler les idées ! Néanmoins, la population voit clair dans les agissements de ces terroristes du FLM, qui n’ont aucune morale ou idéologie dès lors que quelqu’un ose se mettre en travers de leur chemin. Amadou Kouffa n’est pas un saint homme, il est l’illustration de celui qui utilise la foi pour trahir les siens, dans le but de se donner l’importance qu’il n’a jamais eu.

Le combat anti-terroriste est l’affaire de tous, quelle que soit son origine, son orientation politique ou religieuse, nous ne sortirons jamais de ces guerres si nous continuons à remettre notre avenir entre les mains de groupes armés, d’hommes violents et sans religion qui disent défendre nos intérêts alors qu’ils ne défendent qu’eux-mêmes, et qu’ils sèment la destruction et le chaos partout où ils passent !

Issa Bâ

Twitter : @Issaba170