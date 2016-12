Dans une récente parution, votre magazine, le nôtre, avait publié un article intitulé « : Les raisons d’un combat », concernant le Général El Hadj Gamou. De notre avis, cela avait valeur d’un éclairci objectif que l’on pouvait tout au moins donner à la position de l’homme au sein du Haut Conseil des Imghades et Alliés. Mais en fait, qui est cet homme ?

Fortement attaché à la souveraineté de son pays, la République du Mali, El Hadj Ag Gamou est effectivement un Officier supérieur de son état. Généralement appelé par des proches et amis « Soldat de fer », il est apparu très tôt comme un guerrier intrépide, intègre, loyal et loyaliste aux yeux de tous les Maliennes et Maliens, ses compatriotes.

Tel un félin, alerte et attentif, l’homme est d’une solidarité indéfectible, s’enquérant toujours des conditions de vie de ses compagnons. Pour la petite histoire, il fut notre invité à déjeuner un jour. Arrivé sur place, Gamou ne se gêna pas de demander si ses compagnons devaient pouvoir manger ainsi. C’est dire combien il avait le sens du partage, le souci du bien – vivre de ses frères et sœurs.

L’association qui naîtra dans les jours à venir, par nos soins, invite les Maliennes et les Maliens à tourner leurs regards et soutiens envers cet homme qu’ils connaissent déjà. Car, l’homme n’est plus à présenter.

Néanmoins, le Président du comité de soutien rappelle aux uns et aux autres que sans les courageuses et vaillantes actions du Général, l’Accord de paix dit de Ouagadougou n’allait pas voir le jour.

Mamadou Dembélé

Président du Comité de Soutien au Général Gamou