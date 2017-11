Il avait été plébiscité pour chasser les rebelles du Nord du Mali. Une fois arrivé au pouvoir, il a préféré s’acheter un avion de luxe, s’entourer de laudateurs béni oui-oui pour faire – régulièrement – le tour du monde (13 fois exactement soit 516. 636 kms lors de 83 voyages à l’extérieur selon le ‘Petit Monsieur”) et survoler la misère, de plus en plus noire, dans laquelle sa gestion chaotique, anarchique, hasardeuse et calamiteuse, à coups de surfacturation, a plongé son peuple.

Pire, les mêmes rebelles qu’il était censé combattre avec la dernière rigueur, lui interdisent de mettre pied au Nord du Mali et il se félicite, publiquement, de respecter, à la lettre, cette terrible, honteuse et insupportable interdiction de fait tout en proférant des menaces directes contre ses opposants réels et/ou imaginaires. Et, quand tu dénonces cela, on te traite d’apatride en mettant, à tes trousses, des armées de mercenaires de la plume chargées, principalement, de t’espionner et de t’insulter, gratuitement, tout étant incapables de soutenir le moindre débat contradictoire.

Mais patience, patience. Dans ce genre d’affaire, c’est toujours l’histoire qui se charge de remettre les pendules à l’heure!

Les 11 mois que je viens de passer au Mali, m’ont permis d’observer, de très près, la vie politique sans jamais y interférer de près ou de loin.

Dans cette rubrique, je ne m’intéresse qu’à la face immergée de l’iceberg et me méfie totalement des idées reçues. La première évidence que j’ai perçue, je l’ai résumée sur Twitter à travers ce tweed: “Au début, Impitoyable Premier a voulu s’affranchir du RPM en clamant haut et fort ne rien lui devoir concernant son élection. Aujourd’hui, c’est plutôt le RPM qui veut s’affranchir de lui pour gagner en 2018”. Cette réflexion a étonné plus d’un et beaucoup voulaient en savoir plus. Ce qu’il faut, d’abord, comprendre, c’est dissocier les déclarations publiques des barons du RPM de leurs vraies intentions car les haines et rancunes sont tenaces et les disgrâces sont subites et monnaies courantes. A la faveur de la tentative de révision constitutionnelle, le Roi a pu mesurer à tel point ses barons pouvaient souffler le froid quand ils étaient en face de lui et attiser les braises dès qu’il avait le dos tourné. En définitive la cour du Roi est devenue de plus en plus déserte pour enfin le laisser, tout seul, face à ses propres contradictions internes.

La politique du chantage à l’information et à la corruption voire à la diffusion indirecte de vidéos pornographiques, sur les prétendus opposants, n’a plus d’effet car devenue d’une banalité déconcertante surtout sur les réseaux sociaux comme FB.

Les raisons de la colère sourde et soigneusement cachée de certains barons ont pour origine le bilan catastrophique de Impitoyable Premier et, surtout, sa propension à n’écouter personne sauf certains charlatans qui avaient réussi à lui faire croire que ses désirs étaient des ordres qui se transformaient en réalité à coup de baguettes magiques.

Le forcing de ces derniers temps pour redorer un bilan médiocre a cessé de faire illusion et les rebelles, qui font la pluie et le beau temps, s’amusent, chaque fois, à contrarier les plans machiavéliques de Ibkland par des actions ciblées au timing parfait.

Nous parlions des rebelles qui, pour moi, continuent de faire la pluie et le beau temps alors que les 77℅ attendaient, tout bonnement, qu’on les mate proprement.

Qu’il est loin le temps où, Impitoyable Premier, à peine élu et déjà malmené par lesdits rebelles, bombait la poitrine, néanmoins, pour déclarer ne jamais vouloir s’assoir sur la même table qu’un rebelle voire de discuter, d’égal à égal, avec lui, car, lui, il est Chef d’État. Il avait déjà oublié que des rebelles siégeaient et siègent encore à l’AN sur des listes RPM !!!

Mais oublions tout cela et intéressons-nous à une interview d’un ancien ministre devenu Chef rebelle et qui déclarait, solennellement, que Paris et son poulain candidat avaient promis l’autonomie au MNLA sur ses terres imaginaires à savoir le fameux “Azawad”. Faire fi de cette déclaration fracassante, c’est refuser de comprendre ce qui se passe, actuellement, dans le Nord du Mali. C’est refuser de comprendre la rébellion actuelle et son internationalisation. C’est faire abstraction de la mollesse d’action si bien décrite dans le tout dernier livre d’Adam Thiam.

Bref, en lieu et place d’une traque méthodique des rebelles, nous voilà dans des parades militaires décalées (elles auraient du avoir lieu le 22 Septembre) sur fonds d’hélicoptères fraichement acquis de je ne sais où (on parle de Russie et le régime USRDA doit rire jaune car son alliance pro soviétique a amené l’Occident à le renverser)

Au même moment, des américains se font tuer chez nous….après les allemands, les français, les guinéens, les tchadiens, etc). Au lieu d’aller bombarder les rebelles, c’est plutôt l’ORTM qui bombarde les maliens lambda avec les images de ces engins si fragiles et si vulnérables au-dessus d’un désert que personne, pour le moment, ne contrôle mieux que les rebelles et leurs alliés clandestins.

La corruption/impunité et la mal gouvernance

Durant mon séjour malien un autre phénomène a retenu mon attention, non pas à cause de son existence, mais de son extrême banalisation: la corruption/impunité et la mal gouvernance.

Impossible de parler de l’une sans évoquer l’autre. Ce sont des sœurs siamoises qu’aucun médecin ne veut séparer sous peine d’avaler son scalpel et de trépasser.

Revenons un peu en arrière et rappelez-vous les nombreux scandales qui faisaient régulièrement la Une des canards. Et puis, un beau jour, Impitoyable Premier a fait semblant de taper sur la table en interpellant les magistrats sur les plus de 200 dossiers sur des cas de détournements à ciel ouvert qu’il leur aurait transmis mais qui n’ont connu aucune suite. Histoire de dire que lui, blanc comme neige, veut traquer les délinquants que lui-même a nommés aux postes juteux mais que les magistrats ne veulent pas le suivre.

La réaction de ceux-ci n’a point tardé et, à la faveur d’une grève qu’ils ont déclenchée, on a appris, avec stupéfaction, qu’en fait, c’était un gros bluff car aucun dossier ne leur avait été transmis et ils défiaient même le Roi de produire la liste des dits dossiers. Évidemment, rien n’a été produit à l’époque et pour cause.

Pour avoir été Contrôleur d’État, je connais parfaitement le circuit de transmission des dossiers au Président de la République, puis, de celui-ci aux juges et les nombreux non-lieu pour les rares dossiers qui arrivent à passer au travers du très opaque filtre mis en place afin que l’impunité soit de plus en plus forte.

Du népotisme à la gabegie en passant par la corruption le tout érigé en système de gestion, les priorités de la minorité qui bouffe impunément sont très loin de celles de la majorité pauvre et silencieuse qui cherche plutôt à joindre les deux bouts.

Quand des voix ont commencé à s’élever pour protester contre les promotions accordées aux voleurs renforçant ainsi l’impunité, le Roi, s’est encore fendu d’une autre déclaration autant historique qu’ubuesque ” Désormais, je serai impitoyable”!! C’est à partir de ce jour que je l’ai baptisé ” Impitoyable Premier” et Ibkland “La République des impitoyables”.

Mais, comme les nombreuses commissions indépendantes d’enquêtes sur des scandales ne donnaient rien, la dernière trouvaille a été de créer la Commission contre l’enrichissement Illicite. Le dessein caché est de coffrer un baron du régime pour malversation afin de prouver “l’impitoyabilite” Mais quel baron va accepter d’être sacrifié ?

Au fait, la mal gouvernance et la corruption doublée d’impunité sont pires et font plus de dégâts que la rébellion actuelle.

Alors le peuple et surtout la Communauté Internationale doivent intégrer ces paramètres dans leurs schémas de sortie de crise.

La suite dans notre prochaine parution.

Mountaga Touré, depuis Canada

