4 Septembre 2016, 4 Septembre 2017, jour pour jour, un géant nous a quittés, un aigle royal a pris son envol pour le voyage ultime. Amadou Seydou Traoré affectueusement surnommé Amadou Djicoroni s’en est allé pour toujours.

Aucun mot, aucun substantif, aucune métaphore n’est assez forte, n’est assez précise pour décrire l’immensité de la perte, et la disparition poignante de ce grand homme.

Il était l’un des plus grands témoins de notre histoire politique récente.

Pourfendeur de l’injustice et du révisionnisme, il s’est battu pendant plus trois décennies contre les tentatives de falsifications et de réécriture de l’histoire du Mali. IL était un homme de conviction, un homme dont l’intégrité et le courage ont toujours pris le dessus sur tout le reste.

Amadou Djicoroni s’est toujours révélé d’un caractère trempé et d’un sérieux qui ne souffrait d’aucune réserve dans sa détermination à lutter contre toute forme d’iniquité et toute forme d’atteinte à l’image de notre pays

IL a contre vent et marée, gardé une posture sentinelle contre toute velléité machiavélique de ternir la mémoire des pères fondateurs de la République du Mali.

IL a permis grâce à son œuvre riche et avant- gardiste à ces pères fondateurs de dormir tranquille et en paix dans leur tombe.

Sa pugnacité dans le combat, son courage légendaire, son vécu en parfaite harmonie avec le discours, son exemplarité et l’œuvre immense qu’il laisse derrière lui, demeureront pour nous et pour les générations à venir une source d’inspiration majeure.

Comme pour compléter et parachever la pensée d’Amadou Ampaté Bâ, ta disparution au regard de l’immensité et de la densité de ses œuvres, nous fait dire sans hésitation aucune, qu’un vieillard qui meurt peut demeurer une bibliothèque pour l’humanité et pour l’éternité.

Dors en paix papa, repose en paix camarade, que Dieu tout puissant t’accueille dans son paradis.

Moctar. S .Traoré