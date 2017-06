Le Mali ne doit et ne peut faire exception à ce que la politique ne soit une activité noble. Les Maliens ne doivent et ne peuvent accepter que le mensonge soit plus valeureux que la vérité et que la rumeur soit plus référencielle que les faits.

Le slogan (An te A bana) n’est-il pas un mot qui ferme toute possibilité de dialogue ?

Une constitution fut elle sacrée et ne peut être considérée comme une écriture divine à laquelle on ne peut toucher, réviser certains articles qui ne sont plus adaptés.

Quelques faits relatifs à un passé récent de la vie politique et institutionnelle de notre pays sont assez indicatifs des incohérences de certains acteurs politiques de l’opposition malienne qui pensent que la Constitution de février 1992 est « sacrée ».

1992 à 2002 le président Alpha Oumar Konaré a voulu réviser, légitimement, la «jeune constitution malienne.

De 2002 à 2012, le président Amadou Toumani Touré avait voulu faire le même.

(92-02) Madame Sy Kadiatou Sow était gouverneur et ministre donc consentante. Pire, c’est son époux qui était d’ailleurs un des artisans dudit projet de révision.

– Et de 02 à 12 pendant qu’elle était cheffe de «projet » et ne sait pas non plus opposée au projet d’alors.

-(92-02) M. Tiebilé Dramé a été membre d’un gouvernement. Et de 02-12 le Parena a participé à la gestion gouvernementale. Les leaders de ce parti étaient consentants.

-(92-02 et 02-11) M Soumaila Cissé a été ministre et président de la Commission de l’Uemoa et était consentant.

– (92-02 et 02-11) pendant 19 ans, M Modibo Sidibé a été ministre et premier ministre, acteur majeur. Il était consentant

– M Zoumana Sacko est malheureusement dans un combat d’égo car il pense être l’unique concepteur de la Constitution de 92.

– Me Garba Tapo est juste dans une posture d’opposition systématique à tout ce qui se rapproche de son frère «adversaire » Maitre Kassoum Tapo.

Alors, le Président Keita n’a pas inventé cette initiative de réviser la Constitution de 92. Chers aînés, sachez que le monde est en mutation et le conservatisme stérile est antagonique au progrès surtout pour un pays en devenir.

Et pourtant l’opposition parlementaire a participé à tout le processus, la preuve, nombre de ses amendements ont été retenus.

Alors, chers aînés conseillez nous de rester toujours en phase avec nos consciences, d’être des hommes vertus, de valeur en magnifiant toujours la vérité. Donnez-nous l’exemple, ne nous maintenez pas dans l’ignorance, encore moins d’avoir une mentalité de troupeaux et des esprits faibles.

Nous sommes vos frères et sœurs, nous sommes vos enfants.

Et pourtant, cette révision constitutionnelle est opportune et il n’est nullement question dans ce projet de révision du mandat présidentiel encore moins d’homosexualité ou de partition du pays.

Citoyen