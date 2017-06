Iyad ag Ghaly tue nos enfants, à la barbe d’Alghabass ag Intallah, réduit à regarder sans pouvoir rien faire. Encore une fois, après les exactions contre les aides humanitaires, les terroristes nous montrent par leurs agissements qu’ils ne sont pas là pour aider la population mais bien pour la terroriser.

Le 9 juin, le camp de Kidal a été la cible de tirs de mortiers qui ont fait de nombreuses victimes, dont quatre casques bleus. Lors de ces tirs de mortiers, trois obus ont touché la ville de Kidal, terrorisant la population kidaloise. Cet acte criminel intervient comme par hasard au moment de la mise en place du MOC à Kidal.

Et c’est évidemment Iyad ag Ghaly et sa bande de terroristes qui revendiquent cet attentat ! Ce jihadiste n’aura pas attendu longtemps pour défier la communauté internationale et pour enrayer la mise en place du MOC. Ennemi numéro 1 de la paix au Mali, il n’hésite pas à attaquer au nom de l’islam sans se soucier des victimes kidaloises qui se trouvent sur son chemin. Il a lancé cette attaque ignoble dans un but bien précis : affirmer son autorité sur la ville de Kidal. Tous les prétextes sont bons pour montrer qu’il se croit plus fort que le HCUA, que la CMA, que la MINUSMA …

Mais justement, que peut faire la CMA face à lui ? Comment Alghabass peut-il accepter un bombardement d’Iyad ag Ghaly sur sa propre ville, tuant la population dont il a la responsabilité ? Le patron du HCUA est loin d’être aussi fort qu’il ne le voudrait. Il ne peut pas défendre Kidal face à Iyad ag Ghaly et laisse son ancien ami, qui tente encore de le tenir sous son joug, lui dicter ses actions. On ne peut plus en douter, ces terroristes font tout pour créer une coalition avec la CMA. La CMA serait-elle infiltrée ? Ou Iyad ag Ghaly a-t-il tout simplement la main mise sur Alghabass ? Comment interpréter une absence d’action de sa part alors que les femmes et les enfants de Kidal se retrouvent ainsi les victimes des terroristes ?

Il serait temps, monsieur ag Intallah, de reprendre l’autorité que vous êtes si prompt à montrer en public mais qui ne se reflète pas suffisamment dans vos actions. Pour les Kidalois. Pour les Maliens.

Aïcha Sangaré