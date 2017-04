Iyad ag Ghaly est prêt à tout pour tenter d’exister au Nord-Mali. La récente actualité l’a encore démontré: une fois annoncée la création d’une nouvelle entité terroriste le 2 mars, il veut désormais revenir dans le jeu politique. Une nouvelle tentative qui se soldera par un nouvel échec, mais qui en dit long sur sa personnalité et sa capacité de compromission.

Alors que le Mali avance pas à pas sur le chemin de la paix et de la réconciliation, laissant derrière lui les sombres images de la guerre, Iyad ag Ghaly tente à nouveau de s’imposer sur la scène malienne. Après avoir pactisé avec les plus grands terroristes du pays et s’être auto-désigné comme leur chef, il se tourne désormais vers Bamako pour tenter de négocier.

Se sachant décrédibilisé et marginalisé, il espère, par son activisme, revenir en grâce au plan politique. Quelques signaux sont apparus de ci de là , que ce soit dans la presse, ou dans le cadre de la Conférence d’entente nationale qui s’est clôturée dimanche dernier par une recommandation en ce sens.

Or, comment négocier avec un homme directement et à jamais responsable de la mort de tant de Maliens et qui persiste à menacer la paix et les populations ? Personne ne saurait être dupe et cette tentative est vouée à l’échec. On ne peut serrer la main d’un homme qui a un poignard dans chaque main !

Mais au-delà de l’impasse politique, Iyad ag Ghaly a une nouvelle fois démontré qui il est vraiment, à savoir un homme dont les actes ont toujours été dictés par ses seuls intérêts. Chacun sait désormais qu’il ne reculera devant rien pour assouvir ses objectifs. Ni ses amis terroristes, ni les touaregs, ni le Nord-Mali ne l’intéressent. Ce ne sont que des instruments au service de ses macabres desseins.

Paul-Louis Koné

Twitter : @pauloukone