Les Touaregs font partie des peuples les plus anciens, les plus nobles de l’Afrique. Leur culture est riche et vaste, et ils ont parmi leurs rangs de grands guerriers, de grands poètes, de grands marabouts. Mais aujourd’hui, cette culture si riche, qui s’étend du Maroc au Niger, est vouée à sa perte par Iyad Ag Ghaly et ses terroristes.

Iyad Ag Ghaly lui aussi fut un noble guerrier et un lettré. Mais aujourd’hui, il s’est détourné de la culture de ses ancêtres, lui préférant le terrorisme, la drogue et les trafics, et la violence sans frein ni justice. Il a d’ailleurs entrainé les Ifoghas avec lui, et toutes les fractions de cette grande tribu. Quelle chute, pour ce peuple central au sein du monde touareg depuis plus d’un siècle…

Au lieu de faire le bien pour le peuple touaregs Iyad Ag Ghaly le conduit tout droit à sa perte. D’abord parce qu’il a été un noble, et que l’argent de ses trafics minables lui permet de distribuer de l’argent dans les tribus, comme s’il était encore un homme respectable, de haut rang. Ensuite, parce qu’il a renié les Touaregs. Ils ne sont plus rien pour Iyad Ag Ghaly. Depuis qu’il a fait allégeance à Al Qaïda, sa nouvelle famille, les Touaregs ne représentent plus pour lui qu’un nombre d’hommes à faire tuer, à sa disposition.

Ce dont le Boucher d’Aguelock se moque, c’est que lui et ses terroristes sapent et détruisent l’identité touarègue en devenant le repoussoir de l’Afrique. Combien de temps avant que « Touareg » ne soit synonyme de terroriste ? Combien de temps avant que les anciennes lois et le désert soient oubliés pour l’argent facile et la violence sur les plus faibles ?

Il faut donc que les Touaregs se réveillent ! Que les fractions et les tribus retrouvent leur grandeur et leur héritage !

Ce sursaut est le prix à payer pour qu’ils retrouvent leur noblesse. Car s’ils continuent à se laisser entraîner dans cette folie, les Touaregs n’existeront tout simplement plus d’ici quelques années : ils seront réduits à l’état de soldats-esclaves d’Al Qaïda.

Ibrahim Keita

