Que de coups portés à Iyad Ag Ghaly et sa clique ! le périmètre d’Iyad se réduit à vue d’œil, jour après jour. Mais subit-il totalement cet état de fait ? N’est-il pas le responsable de cette débandade ? En réalité, si ses hommes sont capturés les uns après les autres au fond de leurs caches, une seule explication : il les lâche tous un à un !

Plusieurs sites d’information ont rapporté les beaux succès des actions contre-terroristes menées contre la prétendue nouvelle entité Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin : nombreuses arrestations de proches d’Iyad Ag Ghaly, démantèlements, neutralisations. Des informations comme celles-ci, il en tombe toutes les semaines. La toute dernière actualité, ce sont les arrestations de quatre terroristes à Tin-Tamat la semaine dernière au sud-est de Rharous, selon Housseyne Ag Issa et Issalan sur Twitter.

On a vraiment l’impression que le temps s’accélère pour les terroristes ! Mais si on connaît un peu ces questions, on sait que ça n’est pas le hasard ! Déjà , ce qui est simple, c’est la qualité de l’action de nos FAMa. Ce n’est plus l’armée en situation délicate que nous avons connue. Mieux formés, mieux équipés, ils savent surtout que la victoire nous tend la main.

Ensuite, c’est désormais plus facile de traquer et de débusquer les djihadistes. Ils sont moins bien cachés ? Non. Ils se méfient moins ? Non plus. Mais qu’est-ce qui permet de les trouver ? C’est simple : quand la gangrène se loge dans un pied, il vaut mieux le couper avant qu’elle n’emporte la jambe toute entière plus tard. C’est la règle qu’Iyad Ag Ghaly applique froidement.

Tout le monde sait qu’il est habitué à la clandestinité depuis longtemps et qu’il bénéficie de certains soutiens. Jusqu’à présent, il a pu se mettre à l’abri, terré comme un rat apeuré. Mais sa protection personnelle passe avant tout. Par contre, celle de ses hommes, ce n’est pas son problème. Pour lui, ce sont des ânes qui l’aident quand il en a besoin. Rien de plus. Alors, ces hommes sont livrés à eux-mêmes, dans l’attente de leur arrestation ou leur mise hors de combat. Un âne abandonné par son maître dans le désert n’ira jamais bien loin. Il appelle en vain, se couche sur le sable, et se laisse mourir sur place, sans comprendre ce qui lui arrive.

Et puis, il n’y a rien de nouveau : rappelons-nous qu’Iyad a toujours fait comme ça ! Il y en a beaucoup dans le Nord, de ses anciens compagnons d’armes, mais aussi à l’étranger, qui l’ont vu ruser pour se placer, trahir l’idéal initial, se vendre à d’autres pays pour se remplir les poches. Et ainsi de suite.

Il tente depuis quelques semaines de se présenter comme un jeune mouton inoffensif ? On apprend en même temps la livraison de ses hommes sur un plateau ? Simple coïncidence ? Qui peut y croire… ?!

Ibrahim Keita

Twitter : @ikeitakeita