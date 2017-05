La Jeunesse de la Coordination de Siguida Bara de la Commune IV du District de Bamako rend un hommage mérité au nouveau Premier Ministre M. Abdoulaye Idrissa Maïga.

Notre Coordination s’est fixée comme objectif de veiller sur le bien-être de la population dans son ensemble. Nous nous sommes toujours engagés à soutenir les actions de développement de tous les citoyens maliens quel que soit son rang social ou son bord politique.

Dès les premières heures de sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre M. Abdoulaye Idrissa, Maïga a réactivé des négociations qui étaient en panne entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Il a vite trouvé une solution honorable à la grève illimitée des hommes de la blouse blanche. Laquelle grève a causé beaucoup de victimes au sein des populations.

Le nouveau Premier Ministre, au four et au moulin sur tous les fronts depuis sa nomination, s’est ensuite attaqué à la crise qui frappait notre football depuis plus de trois ans. Il a vite mis en place une commission de dialogue dirigée par le Ministre Porte – parole du gouvernement, M. Abdel Kader Konaté, le Ministre des Sports M. Ousseyni Amion Guindo et celui de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, M. Amadou Koïta. Cette médiation a porté ses fruits avec un ouf de soulagement pour les amateurs du ballon rond et particulièrement pour Président de la République SE.M. Ibrahim Boubacar Keïta, un grand amoureux du football. Une victoire de plus pour le tout nouveau Chef du gouvernement, M. Abdoulaye Idrissa Maïga en moins d’un mois.

Notre Coordination est convaincue qu’avec ce patriote talentueux, courageux, engagé et rigoureux à la tête du gouvernement, notre pays, le Mali retrouvera le chemin du développement.

Nous renouvelons une fois encore notre soutien et engagement total à soutenir toutes actions allant dans le sens du bien-être de la population malienne dans son ensemble.

Mahamadou Abdoulaye DOUMBIA

Secrétaire Général de la Jeunesse de la Coordination de Siguida Bara de la Commune IV