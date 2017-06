Je serais venu au Mali aussi vite qu’il faut…

Et voilà qui est déjà bien fait…juste le temps de m’asseoir sur le tabouret royal au Château… chapeau!

Et j’allais comprendre que l’on a bluffé Hollande, IBK, Ban Ki Moon, Boutef and Co…

Eux qui ont cru que, par résolutions votées à la pelle par le machin de New York,

Les Narco-Jihado-Terroristes, d’un quart de tour de turban, allaient se mettre dans le rang et récolter les fruits amers de leur sinistre révolte!

Or, ceux-ci ont vendu leurs âmes pécheresses aux diables d’Aqmi – Iyad,

En semant partout au Nord et Centre du Mali…istan de lâches engins exposant dès que Fama, Minusma, Barkhane and Co se hasardent à flâner hors leurs camps! Empêchant ainsi que plus d’âmes ne vaquent à leurs affaires ;

Mais, Veni, Vidi, Vici…

Et, j’ai compris que pour parachever le boulot entamé voilà quatre pluies et demi, il me faut :

–Faire la peau et neutraliser ces égarés-signataires armés d’un accord mal ficelé qu’ils ont mis sous leurs savates et dans les grottes de l’Adrar, décourageant pour longtemps Kankeletigui and Co de voir Kidal ;

–Obliger ces gens du Mali…istan à se prendre enfin en charge, eux qui ont cassé leur propre colonne vertébrale (dé s armée) depuis belle lurette !

–Eviter que, plus jamais, ne trépasse un seul légionnaire de notre vaillante armée, protectrice du sahélistan…euh malgré moi!

–Tendre enfin une main amie aux enfants de tous pays qui voudront balayer la horde de dirigeants, repus par la mal gouvernance, pour mieux bâtir une nouvelle vie en République, dans la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, dont je serais le Président, envié…

Ainsi soit-il !!!

Me Ibrahim BERTHE

Ancien Député – Chronique de mai 2017