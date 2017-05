Avant un journaliste disait un peu de sottise et beaucoup de curiositĂ© mais le cocardier lui, rĂ©clame beaucoup de sottises et peu de curiositĂ©. Le journaliste est celui dont le mĂ©tier est d’Ă©crire dans un journal et, par extension d’informer Ă travers un mĂ©dia : presse Ă©crite, radio, tĂ©lĂ©vision… Son travail consiste Ă collecter, vĂ©rifier, sĂ©lectionner, synthĂ©tiser et commenter des faits pour les prĂ©senter… Le journaliste peut ĂŞtre spĂ©cialisĂ© dans un domaine particulier : politique, sport, science, mondanitĂ© (people)…Le Mali est un pays extrĂŞmement gĂ©nĂ©reux, on y plante des journalistes et il pousse des rĂ©actionnaires pour l’alanguir. De la naissance Ă la mort, on branche nos vies sur des principes mais  il faut un courage surhumain pour ne pas dĂ©vier dans ce monde oĂą  il est plus facile d’obĂ©ir aux payeurs ou aux grandes nations qui vous donnent des mĂ©dailles plutĂ´t qu’à son pays. Georges Clemenceau grand journaliste disait « Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire ».

Pour nous, un journaliste a pour mission d’informer pour que les bons citoyens soient paisibles et que les mauvais ne le soient pas.

Sur la situation au centre de notre pays un de nos grands journalistes dans une interview (Mali web, 12 03 2017) disait : …En même temps, plusieurs mouvements locaux et des organisations des droits de l’homme rapportent et dénoncent des exactions dont les forces de l’ordre se rendaient souvent coupables contre des éléments peuls sur le simple fait qu’ils sont peuls. A ceci, s’ajoutent les violences de groupes de chasseurs traditionnels que l’on appelle les Dozos contre des éléments peuls, ainsi que le cycle de vendetta ou de colère que cela entraîne et qui portent les germes de conflits interethniques encore plus inquiétants, la question qu’il faut se poser,  quelle organisation de droits de l’homme a dit ce que ce journaliste a dardé  ? Cette phrase j’en suis sur a été  accouchée tout simplement  par le génie journalistique momifié d’une manipulation silencieuse. Tout le monde doit savoir qu’un journaliste est un être parmi les êtres il fait partie intégrante de la société et de la pensée sociale quotidienne donc avec des impressions, des avis, des intuitions et des rangs. J’ai  appris à l’école de journalisme qu’un journaliste ne saurait être un  cavalier, il peut être distant face à une corvée mais un vrai journaliste ne saurait acquiescer pour l’épuration ethnique( RADIO MILLE COLLINES), le journaliste ne saurait approuver l’injustice contre la justice, un journaliste ne peut et ne doit être contre le progrès, un journaliste est un être commun donc  partie intégrante de la population avec des émotions mais il doit toujours avoir une dose de conscience pour la stabilité de son pays .

Un journaliste doit être affranchi et doit révéler clairement sa pensée mais aussi doit expliquer la racine des problèmes (roots, raiz) et non les frondaisons qui ne sont que la conséquence biologique de la radicelle. Quand un journaliste dit « le Mali est une nation et il faut faire attention à la surreprésentation du Nord»

Par rapport Ă La nation et le pays.

Nous n’allons pas nous alourdir sur les dĂ©finitions nations et pays mais nous allons Ă©clairer les lanternes de l’affluence. Un pays est une dĂ©signation gĂ©ographique, une nation dĂ©signe le peuple tandis qu’un État dĂ©signe les institutions fonctionnant sur un territoire.

Certains pays sont des États-nations, par exemple la France,  d’autres États, tels la Chine, l’Espagne, la Belgique, le Canada ou le Royaume-Uni rassemblent plusieurs nations, ou une partie d’une population formant elle-mĂŞme une nation. Une nation peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un corps intemporel qui survit Ă la succession des gĂ©nĂ©rations issu d’une volontĂ© de vivre ensemble. Revenons a notre phrase alors si je comprends bien, si on essaye de mettre la phrase en apposition cela pourrait signifier qu’il y’a plus de ministres venant du nord, et que cela notifierait qu’il y’a une nidification des gens du nord, si cette phrase  est intentionnelle, programmĂ©e et que ce journaliste sait ou saurait  des choses non dites aux maliens qui font qu’il y ait follement beaucoup plus de ministres venant du nord et qu’ il nous laisse dans un confusionnisme empestĂ©  c’est tout simplement grave. Bon sang ! Pour une fois nous prions ce mĂ©morialiste d’éclairer nos lampes,   pour une fois Ă tous ces politicards nous demandons de dire clairement les choses et de nous Ă©carter des embrouillements  et de la manipulation politico journalistiques. dites nous clairement pourquoi on a pris abondamment des gens du nord dans ce nouveau gouvernement, cessez de vous laver sans vous mouiller le dos .Monsieur le grand journaliste, votre plume mĂŞme si elle irrĂ©prochable(littĂ©rairement parlant) il faut reconnaitre qu’elle est très lourde pour que les maliens lambdas  comprennent rĂ©ellement le pourquoi de vos articles sur les peuls et vos articles sur la surreprĂ©sentation des cadres du nord dans les hauts postes, moi je suis malien et je suis sonrhaĂŻ mais vraiment je m emballe de qui soit ministre et d ou il vient,  s’il ne fait pas l affaire du Mali et des maliens qu’il s’en aille au dĂ©mon , eh grand journaliste professionnel, si vous ne savez pas,  dĂ©jĂ ,  votre article  commentaire commence  dans un rapport mineur Ă faire jaillir des propos comme :Nous sommes dirigĂ©s par les MAIGA et les AG, Maiga première dame, Maiga secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la prĂ©sidence, Maiga premier ministre, quatre ministres AG, Ă priori tous ces gens lĂ du nord qui sont dans ce gouvernement et qui ont des noms AG, TourĂ©, Maiga, Wallett, Haidara etc..Je vous ravitaille ne reprĂ©sentent qu’eux-mĂŞmes car cela fait des printemps qu’ils sont dans des postes juteux mais le nord ne se dĂ©veloppe nullement, parfois on a l’impression que  la situation leur plait en  tout cas les gens de Gao ne leurs connaissent pas,  je pense de mĂŞme pour Tombouctou, Kidal, TaoudĂ©ni et MĂ©naka,  ils ont leurs maisons ici, leurs sommaires ici,  la majoritĂ© ne connaissent mĂŞme pas la situation des jeunes de ces contrĂ©s, on pourrait mĂŞme  dire qu’ils ont  une flĂ©trissure d’être du nord,  bref, cessez d’amener toute une rĂ©gion, toute une zone gĂ©ographique Ă des Pons pelâtes qui ne reprĂ©sentent qu’eux-mĂŞmes et qui ne reprĂ©sentent nullement une surreprĂ©sentation du Nord. Moi, Personnellement je vois les TraorĂ©  d’abord comme des maliens,   jamais d’une rĂ©gion car pour nous un TraorĂ© , un Diarra , Sy, Telly, Guindo,Sow,SangarĂ©, Dagnoko,Dagnon, kemesso, un KantĂ©, KouyatĂ©, DramĂ©, Diagouraga, DiabatĂ©,Kampo, diall ,Diallo, Barry,DiakitĂ©,  CissĂ©, Cissoko, Tandina,KonĂ©, YattabarĂ©, KanoutĂ©,Koita, KonatĂ©, sylla,  Keita, Goita,DembelĂ© mĂŞme un dogon qui est du pays dogon  vaut mieux qu’un sonrhaĂŻ qui n aime pas le mali pourtant je suis sonrhaĂŻ, le Malien Pour nous est plus qu’un TourĂ© plus qu’un   Maiga,  Batilly, Ould, ben Baby, senoufo,Nangadou, yattara , yattassaye,zerbo, soumbounou, soumboutera, thera, NiakatĂ©, Bellah, un targui, tamasheq   Boa, le malien est plus qu’un Mariko, un TourĂ©, un NiarĂ©, DravĂ©, Ouattara , plus qu’ un Sanogo, un soninkĂ© un kasonkĂ©, pour nous le Malien est plus qu’un blanc plus qu’un noir etc.. Alors cesser d’amener les gens Ă leur rĂ©gion, à leur Donzoya Ă leur religion ou a telle peuplade, c’est vrai que depuisun certain temps  vos chroniques sont amorties et n’ont plus de saveur, cela ne doit  pas vous amener Ă foirer le bout de votre plume, il faut arrĂŞter   cela n’est pas bon. Nous, nous pensons que les gens qui nous dirigent aujourd’hui forment un Caravaning et les Maliens de toute ethnie souffrent de la mauvaise gouvernance qui plombe notre pays. Toute  autre explication sans explication ne saurait dĂ©coulĂ©e des problèmes du nord, du centre ou mĂŞme du pays si ce n’est le holdup financier sur le Mali, entretenu par une horde sans vergogne, un clan mafieux dont le seul point de vu est le tout argent pour eux-mĂŞmes et leurs familles et Ă cela se greffent le manque de vision, d’intuition le tout taquĂ© par des politiciens qui n’ont l’expĂ©rience que dans la pitrerie l’arlequinade, l’affaiblissement de l’état,  les manigances et les combines. Monsieur le journaliste on peut pas et on doit pas rendre sa plume populaire sur des consignĂ©s embaumĂ©s de division,  vous qui ĂŞtes journalistes professionnels, parlez nous de ces choses lĂ (dĂ©criptude,corruption, gabegie, dilapidation, galvaudage) hĂ©las vous ne pouvez pas clairement dire cela malgrĂ© que vous n’êtes pas content de ce rĂ©gime, vous ĂŞtes tous humectĂ©s d’accommodement alors vous ĂŞtes obligĂ©s de passer par des litotes dangereuses bâties pour tremper telle ethnie ou telle rĂ©gion, c’est dangereux ce n’est pas bon, OK ! Pourquoi vous voulez chercher la vĂ©ritĂ© dans les Cornes de l’âne, elle est Ă votre portĂ©e arrachez lĂ . Vous pourriez la dire dans un français facile et accessible. Moi je suis du nord mais je suis proche de Modibo Keita premier prĂ©sident  du Mali pas l’autre qui ne mĂ©rite aucun respect. En fin je vous livre lĂ comment un journaliste digne de ce nom doit se comporter (UniversitĂ© de la Habana, periodismo Y deontologia)

Un journaliste prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;

Tient la calomnie, les accusations sans preuve, l’altĂ©ration des documents, la dĂ©formation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;

Ne reconnaĂ®t que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;

N’accepte que des missions compatibles avec la dignitĂ© professionnelle ;

S’interdit d’Ă©voquer un titre ou une qualitĂ© imaginaire, d’user de moyens dĂ©loyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;

Ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privĂ©e oĂą sa qualitĂ© de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’ĂŞtre exploitĂ©es ;

Ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;

Ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;

Ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler Ă des conditions infĂ©rieures ; Garde le secret professionnel ;

N’use pas de la libertĂ© de la presse dans une intention intĂ©ressĂ©e ; Revendique la libertĂ© de publier honnĂŞtement ses informations ; Tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ; Ne confond pas son rĂ´le avec celui du policier.”

Et nous ajoutons Aimer sa nation un et indomptable.

Ousmane Mohamed Touré, Directeur de Malimex, Diplômé en communication sociale, ex président de la nouvelle jeunesse Africaine