Alors qu’un espoir d’apaisement se profilait Ă l’horizon, Ă l’approche de la mise en place du MOC, la situation sĂ©curitaire Ă Â Kidal et dans sa rĂ©gion s’est soudainement dĂ©gradĂ©e. Un peu partout dans le pays on assiste au renforcement des groupes armĂ©s, ce qui prĂ©sage d’une confrontation inĂ©vitable et, en consĂ©quence, d’une situation encore plus dramatique pour une population qui va de nouveau en faire les frais. Le sang de nos compatriotes va encore couler 


Si Kidal est le principal centre d’intĂ©rĂȘt de tous ces groupes armĂ©s, pas un recoin de cette immense rĂ©gion n’est Ă©pargnĂ© par leur confrontation. ReprĂ©sailles, rĂšglements de compte, assassinats, pillages et rackets dans les villages sont monnaie courante. RĂ©sultat : le dĂ©part en masse des plus fragiles. Ces groupes armĂ©s, oĂč se mĂȘlent les terroristes, n’hĂ©sitent mĂȘme pas Ă attaquer volontairement les forces maliennes et la Minusma qui pourtant se battent pour la paix. Mais au fait ne sont ils pas signataires d’accords qui leur interdisent de circuler groupĂ©s avec de l’armement lourd ?

Pour atteindre leurs objectifs ils n’hĂ©sitent pas Ă entretenir les relations les plus inavouables avec tout ce que la rĂ©gion compte de terroristes et de trafiquants, qui sĂšment le chaos pour s’enrichir et asseoir leur pouvoir, Ă©changeant leur ­protection contre de l’argent. Cette connivence ne fait que renforcer leur machine de guerre et semer la mort Ă travers tout le pays. Haut les mains ! On veut voir si elles sont si blanches 


 Une seule solution s’impose : c’est de dĂ©sarmer Kidal. Il faut en dĂ©loger manu militari terroristes et groupes armĂ©s et interpeller tous ces leaders qui dĂ©rogent Ă leurs obligations de contrĂŽle. La mise en Ɠuvre de L’APR est primordiale  ; ils n’ont pas d’excuses et doivent y rendre possible le MOC. Sans dĂ©lai.

Idrissa Khalou