Hama, leader des Jeunes Patriotes de Gao, est noir de colère

Il s’arrache les cheveux depuis des douzaines de mois – mars 2012

Il fulmine, bombe le torse, gonfle ses biceps…outrage et défi !

Il lui faut aller rendre visite à son cousin Assarid Ag

Habitant l’autre côté de sa terre natale, dans l’Adrar ;

Chemin faisant, voilà qu’une horde de soldatesques armés

Jusqu’ aux dents l’interpellent :

-Eh toi là, où tu vas ?

-Mais, chez moi ! Qui êtes-vous pour me poser cette question?

-Nous? Ha, ha! Nous sommes la baïonnette et le canon

De son Altesse François 2ème ci-devant Empereur des Hexagonais

-Otez-vous de là, bande de coloniaux attardés! Dans l’Adrar, j’y vais!

-Garnement! Tu as perdu le Nord, tu as perdu aussi la tête!

Sais-tu que depuis le temps du Géant De Gaule nous, on a pas quitté des yeux

Ces dunes de sables, ni ces grottes noires où sont enfouis des trésors de Pétrole, d’uranium, de gaz, de terres rares…euh d’eau et plus encore,

-Hé, hé! Quel brigandage, le temps de la coloniale est enterré

Depuis cinq décennies! La terre bénie de Sony Ali Ber, Askia Mohamed,

Firhoun n’appartient qu’à ses descendants seuls!

-Ho, ho! Continue de rêver…désormais, ta terre est devenue notre

Kit Individuel Difficile A Lâcher par Hollande et les siens!

Car tes frères égarés, Narco-Jihado-Terroristes, avides d’argent facile et D’espace, d’un tour de turban, par pactes et accords signés, nous l’ont cédé Depuis…Kankélétigui et son clansont témoins…Alors, tire-toi de là ou je tire !

-Achibaga ! Ay goka ! Non ! Je reviens, et vous retournerez plus vite

Que vous êtes venus…car NOUS SOMMES UNE RACE BRAVES GUERRIERS

QUI POUSSENT ET REPOUSSENT !

Maître Ibrahim BERTHE

Ancien député