Osmose Events lance le 12 octobre 2017 le nouveau magazine féminin gratuit SadioMag, avec des décryptages, des conseils, de la mode.

Le lancement du magazine féminin SadioMag est né d’une ambition et d’une évidence. L’ambition d’adresser aux jeunes femmes dynamiques et engagées du Mali une nouvelle proposition éditoriale, un nouveau magazine très novateur sur son marché et stratégique dans le concept du Sadio. Aux commandes de l’expertise éditoriale : Aminata Niono, Rédacteur en Chef du magazine SadioMag, Arame Fall, Chef de Rédaction.

Lancée il y a à peine deux ans par une équipe passionnée, Le concept du Sadio est une ode à la femme malienne. Il a pour mission de la magnifier en rendant hommage à son travail, son courage et son engagement à offrir à la société un lendemain meilleur. Sadio donne une plus grande visibilité aux initiatives féminines afin d’inspirer toutes les femmes en créant une certaine émulation.

Pour répondre aux attentes des lectrices de SadioMag, Osmose events propose une ligne éditoriale avec plus de fun dans le ton, tout en gardant l’entreprenariat des femmes au cœur du concept. SadioMag c’est des décryptages sociétaux, la mode et la beauté deviennent des rendez-vous plus pointus, le tout dans un écrin élégant. »

SadioMag, c’est…

• Un format novateur et pratique ;

• Un bimestriel gratuit de 28 pages, tiré à 5 000 exemplaires

• Une expérience de lecture avec beaucoup d’illustrations;

• Un magazine de 28 pages pour un contenu riche et un plaisir de lecture ;

• Le sommaire décliné en 11 rubriques dont:

◦ Segue segue, le dossier : plus d’infos sur une thématique particulière du moment. ;

◦ Sadio, pour les belles réussites de femmes entrepreneures ;

◦ Nyeleni, les modèles de femmes maliennes;

◦ Anw mussow Koumakan, une rencontre avec une femme entrepreneure

◦ Un métier en lumière, zoom sur les possibilités de carrière

◦ Grin, histoires de femmes: des conseils beauté, cuisine, des idées pour savoir où sortir, où dîner…

Pour le lancement

Cette nouvelle approche sera soutenue par un plan de communication d’envergure à chaque parution.

• Lancement : 12 octobre 2017

• Lieu : Class Croute Café à 17h (ACI 2000 rue de Canal+ en face SAER)

• Réseaux sociaux : www.facebook.com/sadiomali/

A propos de Osmose events

Osmose events est une jeune agence de communication malienne qui promeut le genre avec son concept du Sadio.

Forte de son expérience dans le secteur, Osmose events a développé une réelle expertise pour conceptualiser et mette en œuvre des évènements de premier plan dans une approche créative en privilégiant la qualité des prestations.

Osmose events c’est aussi

Osmose ev : Evènementiel entreprise et particulier

Osmose ad : Marketing direct et indirect

Osmose com : Plans et Stratégies de communication

Contacts :

+(223) 90 60 19 04

+(223) 67 34 40 40

contact@osmose-events.com