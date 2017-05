Dans une correspondance qui nous a été adressée, le doyen Modibo Tandina, depuis la cité des Askias, s’adresse à son ami et frère, M. le Premier Ministre du nouveau gouvernement IBK, M. Abdoulaye Idrissa Maïga, fils du terroir. Sans tourner au tour du pot, Modibo Tandina, avec le verbe qu’on lui connait, donne de précieux conseils à son ami qu’il veut voir relever les graves défis qui secouent le régime d’IBK dont il a été le directeur de campagne lors de la présidentielle de 2013. En tout cas, en bon frère, il a été on ne peut plus clair en donnant de précieux conseils au PM qui devra tirer s’il veut réussir, tenir comptes. Bonne lecture !

« Abdoulaye, vous venez au bon moment ! », dixit Modibo Tandina

« Excellence,

Le Président de la République, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, après trois ans passés à la tête du pays vient de vous nommer Premier Ministre. Le quatrième de son quinquennat que les maliens auront à juger, plutôt à évaluer (si ce n’est déjà fait) dans moins de vingt mois. L’exercice est loin d’être facile, monsieur le Premier Ministre, surtout quand on sait que le parcours de vos trois prédécesseurs n’a pas été d’aucun repos : tenaillés par les coups bas des tisserands (qui revendiquent le poste), les coups de gueule de l’opposition et la demande de plus en plus croissante d’une population au bord du gouffre et qui commence à se lasser, tellement l’attente a été longue et pénible en plus.

Vous voilĂ enfin Abdoulaye ! Pas comme le premier des ministres. Mais bel et bien comme chef du gouvernement du Mali. Un Mali certes chancelant (comme le reconnait IBK lui-mĂŞme) sans oser dire que sa gestion des affaires en est pour beaucoup.

Je me permets M. le P.M de vous rappeler qu’au cours de la campagne présidentielle dernière vous vous êtes battus « Pour le Mali d’abord ! ». Vous connaissant, je n’ai jamais douté de votre foi, de votre sincérité, de votre engagement, de votre loyauté pour le Mali, de votre conviction. Mais hélas ! tout le monde a vu le fruit du plébiscite de IBK car le bateau Mali (dernièrement train IBK) n’a cessé de tanguer : allant d’un manque de courage(politique j’ose croire) à s’assumer d’abord puis à remplir cette noble mission pour laquelle serment a été pris.

Mieux vaut tard que jamais a peut-être compris IBK mais vous venez Abdoulaye au bon moment. Au meilleur moment dirais-je d’ailleurs. Pas comme un messie ; mais plutôt comme cet enfant prodige, venu au secours de ses frères et sœurs qui ne savent plus à quel saint se vouer et qui perdent chaque jour que Dieu fait un pan de toutes ces valeurs qui étaient les leurs et dont seuls les griots se rappellent encore.

Vous êtes venu Excellence et vous savez mieux que quiconque votre mission est des plus difficiles. Mes confrères journalistes sont déjà aux aguets et n’attendent de vous que la plus petite légèreté, pour vous canarder. Le peuple(le vrai) celui qui a soif et faim ; celui dont on pille les biens ; celui qu’on tue simplement par ce qu’il est malien ; ce peuple attend de vous pas seulement un changement mais un miracle car notre Mali vient de très loin même si tout est à y refaire. Vous avez certes du pain sur la planche, mais si vous demeurez le même Abdoulaye, le pari sera gagné et on dira «voilà  enfin UN qui se bat pour le Mali ». Courage et surtout bon vent Abdoulaye ! N’oubliez jamais « qu’on ne fait pas des omelettes, sans casser des œufs !»

                       Modibo A. TANDINA, Ă Gao   Â