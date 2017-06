Mon cher cousin, je me porte bien physiquement comme la majorité des maliens, mais tel n’est pas le cas mentalement. Il est établi que lorsque quelqu’un se porte bien physiquement et qu’il soit mentalement mal en point, le constat est que ce dernier ne va pas bien. La majorité des maliens est dans ce cas à la date d’aujourd’hui. N’-a-t-on pas l’habitude d’entendre que l’on ne reconnait le bonheur qu’après l’avoir perdu. Le bonheur des maliens, c’était la période de 2002 à 2012, mais on ne s’est pas rendu compte de cela.

Depuis ma dernière lettre dans laquelle, je te disais que Bamako en janvier 2017 se préparait à accueillir le sommet que certains qualifient de sommet France-Afrique, le même que tu as majestueusement organisé ici même au CICB avec la présence des masques Dogons en novembre 2005. Effectivement du 13 au 14 janvier 2017, le même sommet a été organisé à Bamako par notre grand frère commun, mais cette fois-ci sous l’appellation de sommet Afrique-France. Je n’ai pas compris le changement dans cette appellation du sommet de Bamako. Mais ce qui m’est revenu directement à l’idée c’est que le sens de placement des noms a changé tout simplement sans changer de contenu.

Au cours du sommet, les griots professionnels n’ont pas été invités à chanter les louanges de l’hôte principal, mais c’est notre propre grand frère commun, qui a assuré en même ce rôle de griot lorsqu’il dit que l’hôte du jour était le meilleur de tous les dirigeants de l’hexagone. Je n’avais pas reconnu cette nouvelle qualité en lui. Certains l’on même qualifié de Kouyaté à l’occasion, tellement il avait été excellent dans ce rôle. C’est de là qu’est né cette nouvelle fonction appelée Griotisme politique. Mon cher cousin, tu en avais aussi en la personne de Dagamaïsa de Sikasso. Ce dernier a décidé d’être le griot au service du poste et non de l’occupant du jour. Il a fait sa réapparition au compte de notre grand frère commun.

Pour cette fois-ci, des milliards ont été engagés pour les préparatifs de l’accueil des hôtes à la douleur du contribuable malien encore, le pauvre !

Le contribuable pensait qu’à la fin du sommet, un appui financier conséquent allait lui être destiné. Aucune annonce n’a été faite et le peuple est resté sur sa faim. Certains journaux de la place ont qualifié le sommet de : ‘’Tout ça, pour ça’’. C’est-à-dire que les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs.

Lors de la tenue de ton sommet en 2005, la circulation était libre en ville, mais pour cette fois-ci, des voies entières ont été fermées à la circulation. Bref, inutile de s’étendre sur cela, car il a vécu.

Sur le plan sécuritaire, mon cher cousin, depuis la signature de l’Accord d’Alger, je précise qu’il ne s’agit pas de ton accord de 2006, qui a réintégré Kidal au Mali, mais celui de 2015 signé à Bamako, dans un grand tintamarre en présence de la Communauté Internationale. Cet accord nous a mis devant le fait accompli c’est-à-dire que désormais par cet accord l’occupation de Kidal par les rebelles de la CMA est jugée comme conforme à ta constitution de 1992. Egalement depuis sa signature, il y a eu plus de 1000 morts. Il n’a jamais apporté la paix tant vanté. Ni les forces étrangères, que certains qualifient d’amusement et non de MINUSMA, ni les FAMAS qui tombent toujours dans des embuscades, ni les populations du nord, n’échappent à ces tueries. Ton ami Iyad Ag Galy et ton autre parent de Soudoubaba du nom de Amadou Koufa de Mopti sont les auteurs présumés de ces tueries barbares. Leurs troupes occupent tout le nord et le centre du Mali, aucun gouverneur, aucun préfet ou sous-préfet ne sont en fonction dans ces zones. Ils ont tous élus domicile à Gao.

Une conférence d’entente nationale a été tenue du 27 mars au 7 avril 2017, que certains ont qualifié de grande messe. Elle a formulé des recommandations parmi lesquelles la non reconnaissance du terme Azawad et l’entame des négociations avec ton parent Amadou Koufa et ton ami Ayad.

Mon cher cousin, tu peux imaginer tout de suite la réaction des rebelles. En effet, un de leurs représentants a tout de suite fait savoir que tant que le terme Azawad n’est pas reconnu, il n’y aura pas de paix, cette menace est à prendre au sérieux. Au cours de la même conférence, le tout nouveau président du Parti présidentiel a fait le tour des différentes commissions accompagné de Algabass Ag Intalla le représentant de Iyad en le présentant comme un grand patriote. En apprenant cela, je me suis posé la question de savoir si ce nouveau président était-il devenu subitement et circonstentiellement, un griot politique à son tour?

Mon cher cousin, les évènements nationaux vont à un rythme rapide, c’est pourquoi je suis obligé de les résumer pour ne pas prendre tout ton temps. Je suis certain que tu as suivi, les élections en France les mois derniers. C’est un jeune de 39 ans du nom de Macron qui a désormais les destinées de la France en main. Comme on a l’habitude d’entendre que la valeur n’attend point le nombre des années, ce Macron a été un cas. Il n’est ni à droite, ni à gauche, mais les deux à la fois. Décidément on aura tout vu et entendu chez les hommes politiques français. Ce jeune président a réservé sa première visite sur la terre africaine à ses troupes de Barkhane à Gao, le vendredi 19 mai 2017. Il était venu visiter ses troupes en tant que chef des armées et se rendre compte les conditions très difficiles dans lesquelles travaillent les troupes de Barkhane. C’est donc le soldat Macron qui a fait la revue de ses troupes. Sa visite relevait de la politique intérieure française et notre grand frère commun était obligé de se plier à leurs exigences sécuritaires, même étant sur le territoire malien.

Comme tu peux l’imaginer le peuple a eu honte du comportement de notre grand frère commun face à son fiston Macron. Ce type de comportement est qualifié par les ivoiriens de ‘’Coco’’ à l’image du sel qu’on met dans la sauce pour l’assaisonner.

Je ne savais pas qu’un grand type à l’image de notre grand frère commun pouvait se rabaisser jusqu’à faire honte à son peuple.

Le tableau se présentait comme suit à l’accueil du fiston Macron : Hélicoptères français dans le ciel de Gao, sécurité française au sol, véhicules officiels fouillés, militaires maliens soigneusement tenus à l’écart et délestés de leurs chargeurs par Barkhane.

Ensuite, notre grand frère commun a voulu organiser avec lui un déjeuner, le fiston a refusé également, il lui a offert un cheval blanc, il a encore refusé. Le dernier acte de notre grand frère a été de lui proposer des mangues bien sélectionnées et bien désinfectées par le Ministre de l’agriculture, même pour cela encore, il les a offertes à ses troupes.

Comme pour enfoncer le clou, il s’est permis de dire publiquement que notre cher président lui a offert des mangues qu’il ne pourrait pas amener avec lui dans son pays. Comme un malheur ne vient jamais seul, Macron n’a pas voulu du cheval blanc que notre grand frère commun lui a offert. Il le lui a retourné. Devant Macron, notre grand frère commun a nié les conclusions de la Conférence d’Entente Nationale, surtout les aspects liés au terme l’Azawad et aux négociations envisagées avec Iyad Ag Ghaly et Amadou Koufa. En effet il s’est rétracté suite à une mise en garde des ministres des affaires étrangères de France et d’Allemagne qui ont séjourné au Mali dès la fin de la Conférence Entente Nationale. Ce fut un véritable vendredi noir pour notre grand frère commun. Lors de cette visite à Gao, Mon cher cousin, j’ai eu particulièrement honte de mon nom de Naré Makan Mandéka. Je m’en vais te dire pourquoi.

Lors de cette visite à Gao, notre grand frère commun a avalé beaucoup de couleuvres. Il n’a pas été question d’étaler les oripeaux du protocole liés de la fonction présidentielle.

Pour moins que ça le premier président démocratiquement élu du Mali, le digne fils du Mali, a refusé d’aller rencontrer Jacques Chirac à Dakar. Il venait d’être élu il y a quatre mois. Autre temps, autres…hommes a-t-on l’habitude de dire.

Ce que je ne t’ai pas dit, c’est que le jeune président a averti notre grand frère commun, qu’il ne marchera pas sur un tapis rouge à Gao. C’est à cause de cela d’ailleurs que la double cabine toute neuve en charge de transporter le tapis rouge présidentiel et la chaise présidentielle n’a pas fait le déplacement sur Gao. Cet acte a surpris les maliens, car notre grand frère commun, depuis son arrivée au pouvoir refuse de marcher sur la terre ferme. Il faut à tout prix le tapis rouge, même dans les lieux de vaccination du cheptel. Le peuple avait cru qu’à ce niveau de responsabilité, il ne devrait plus marcher sur la terre ferme. Cela est donc une fausse idée.

Ton ancien premier ministre appelé par les intimes ‘’Pinochet’’ a créé son mouvement du nom de ‘’IRGANDA’’. Ce terme doit être sonrhaï. Ce mouvement dit niet pour un espace géographique appelé Azawad devant inclure Gao, Kidal, Ménaka, Taoudéni et Tombouctou. Nos cousins sonrhaï ont pris du retard pour se réveiller contre l’injustice d’Etat.

Aussitôt après la honte à Gao, ce fut l’annonce de la candidature de notre grand frère commun à Doha au Qatar. Mais il a pris soin de dire que tout cela dépendait de la volonté de Dieu. Tu sais que dans la vie, tout ne se passe pas comme prévu. C’est un peu comme l’histoire du Commando parachutiste qui rarement atterrit selon sa prévision. Tu le sais mieux que moi, car en politique c’est la même chose.

Toi, aussi, tu avais prévu un référendum en 2012 et cela n’a pas été possible, l’histoire en a décidé autrement. C’est d’ailleurs la même chose qui se passe actuellement au Mali. Tous les présidents élus qui ont voulu changer la constitution, ont été empêchés par un évènement quelconque de dernière minute. Ton cas a été très dur. Tu es parti avec ta nouvelle constitution à Dakar. C’est peut-être l’esprit des martyrs qui défend finalement cette constitution non seulement en empêchant le tripatouillage, mais aussi en emportant le tripatouilleur dans le tourbillon de l’histoire.

Mon cher cousin, tu es certainement entrain de suivre l’actualité de ton pays à distance. Notre grand frère commun à cause de la prise en compte de son accord d’Alger a lui aussi voulu changer la constitution pour le 9 juillet 2017. Ce qui est grave et qui a fait sortir le peuple le samedi 17 juin 2017 dans les rues de Bamako contre ledit texte, c’est que notre grand frère commun a voulu surprendre la bonne foi du peuple en se taillant une constitution sur mesure. Et tout de suite après le vote du texte par l’Assemblée Nationale, le peuple a été avisé par certains dignes fils du Mali, qui ont mis le Mali au-dessus de leur confort personnel. Il s’agit du Dr Brehima Fomba, spécialiste en droit constitutionnel, de Madame Sy Kadiatou Sow, cette brave dame du clan CMDT, qui a le courage de ces opinions depuis que je l’ai connue, le brave Rasta du nom de Bathily qui malgré ses déboires avec le régime en place, continue d’éveiller la conscience du peuple d’en bas, c’est le genre ‘’Yen a marre du Sénégal ou du balai citoyen au Burkina. Tout responsable politique doit se méfier de ceux-ci, car ils ont une grande audience auprès du peuple, et peuvent faire partir plus d’un roi. Il y a aussi un autre docteur en Droit, un certain Balla Sèye qui continue d’éclairer la lanterne du peuple par ses écrits. Il y a le journal de Madou très intéressant qui enseigne et renseigne le peuple. Je n’oublie pas ce jeune prêcheur du nom de Choila Bayaya Haïdara qui a participé à la marche du samedi 17 juin 2017. Ce dernier est le plus engagé de tous les religieux. Ceux qui te fréquentaient à Koulouba et qui sont les premiers responsables religieux du pays ont été gratifiés de véhicules 4X4 et de routes bitumées pour leurs localités. Leur combat ne concerne plus le peuple. Mon cher cousin, les artistes ne sont pas restés en marge de cette déception du peuple. Il t’a présenté les excuses du peuple malien.

Cette fois-ci le peuple est très déterminé, surtout les jeunes du Mali. Ce sont eux qui ont été les premiers à braver l’interdiction des marches, qui pourtant sont des droits reconnus par ta constitution de 1992. Ils ont été plus déterminants dans l’organisation de cette marche.

Mon cher cousin, tu sais que si le peuple se révolte, parce qu’il est acculé dans son dernier retranchement, il devient féroce et capable de faire tomber ceux qui sont haut perchés sur la cime.

Mon cher cousin, comme je te le faisais savoir lors de notre dernière rencontre en mars 2012, dans le salon Mopti de Koulouba que, Portalis, l’un des pères du code civil disait qu’il convenait d’être sobre de nouveautés en matière législative et à plus forte raison, en matière constitutionnelle.

Pour ce qui est du cas de notre grand frère commun, il me semble que son conseiller spécial et son nouveau ministre des droits de l’homme et de la réforme de l’Etat, lui a caché ce conseil précieux de Portalis. Il s’agit de ton frère de Mopti qui a fait en 2002 la campagne dans cette localité pour toi. Il a été chargé de jouer le rôle des Kouyaté pour faire avaler au peuple, cette constitution élaborée en France à coût de 600 millions de F CFA selon certaines sources, après que celle élaborée par la commission des experts ait été jetée à la poubelle à Koulouba. Ce projet de texte laissait au moins un droit au peuple pour donner son avis sur sa façon d’être géré. Mais cela n’arrangeait pas notre grand frère commun qui depuis quatre ans n’a présenté aucun bilan positif.

Tu sais mon cher cousin, il faut que nos dirigeants évitent de faire des bilans négatifs pendant leur mandat. Je chuchote cette histoire à ton oreille, mais ne la dit à personne sinon, ils vont penser que nous complotons.

Tu sais entre 1274 et 1275, un fils de Soundiata du nom de Kalifa KEITA a régné sur l’empire. Son bilan a été négatif, à tel enseigne que le peuple s’est révolté contre lui, et il l’on tué. C’est la raison pour laquelle, il faut éviter le bilan négatif. Même le français Hollande a compris cela. C’est pourquoi, il a signé forfait pour un deuxième mandat. Il ne reste qu’un an à notre grand frère commun et, son bilan est très négatif. Toi, qui connait le temps qu’il faut pour faire un bilan positif de par ton expérience est-ce qu’il peut faire encore un bilan positif ? Je m’en doute !

Si ce n’est pas le cas, peut-il prendre sa retraite et aller manger tous les fonds qu’il a eus en cinq ans comme le lui conseillait son autre frère Ousmane Sy ancien ministre. Je sais que cela est difficile pour un dirigeant africain, car son entourage et ses conseillers ont plus d’avantage à faire la cour qu’à faire leur devoir. Et là tout se perd. C’est ce qui arrive à notre Maliba en ce moment.

Il y a un autre sujet, qui concerne les élections hypothétiques de 2018. Le cas de ton Parti ADEMA est très préoccupant. Tu te rappelles des réunions nocturnes qu’on faisait avec toi à Koulouba de 2005 à 2007 ? Tu te rappelles aussi de ces cadres qui participaient à ces réunions de soutien pour ton deuxième mandat ?

Peut-être non ! Dans la prochaine lettre, je te ferai la liste de tous ces gens qui projettent de faire la même chose pour 2018 pour notre grand frère commun en empêchant le Parti de présenter un candidat interne. Au moins, toi, tu avais un bilan positif. Cette histoire est longue et je pense que tu auras le temps de méditer sur mes informations. Si à partir de Dakar, tu as une solution pour aider notre grand frère commun, n’hésite pas à le faire c’est pour sauver le Mali. Pour cela je me chargerai de lui apporter ta proposition. Mais je te préviens qu’il m’attend au tournant depuis 2015, du fait que j’ai écrit dans un journal quelques pages de notre glorieuse histoire commune entre 2001 et 2002. Mon bonjour à ma belle-sœur Lobo. Dit à elle que les femmes du Mali la réclament à cause de son bilan très positif (Hôpital Luxembourg, Fondation Enfance etc…). Elle est la mère des indigents du Mali.

Mon cher cousin, les maliens se demandent si Semega, l’ancien président du PDES, cet autre jeune frère est toujours avec toi politiquement? A-t-il fait comme ton griot attitré de Sikasso le nommé Dagamaïssa qui a changé de camp depuis longtemps. J’ai hâte de savoir ta réponse qui nous permettra d’être situés.

A bientôt que Dieu sauve le peuple malien.

Bamako, le 29 juin 2017

Ton cousin Lanceni Balla KEITA à Bamako.