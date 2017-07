C’est désormais un grand classique : les FAMa ou Barkhane procèdent à des arrestations dans les milieux djihadistes, et ça vient aussitôt pleurer dans les médias. Cette semaine, on a passé un cap et assisté à une avalanche de mensonges grotesques à l’encontre de l’attitude des forces armées dans la région de Tombouctou et du Gourma. Mais le pire c’est que cette véritable propagande vient des katibas les plus abjectes que compte le Mali.

Une opération militaire a été menée récemment à Zarho, dans la région de Ber où une katiba épaulée par Al Furqan terrorise les populations et se livre aux pires trafics : armes, drogue, etc. Elle a été un grand succès : une ou deux têtes de pont du terrorisme local, très précisément recherchées, été capturée pour le grand soulagement des habitants de Tombouctou et du Gourma. Dès le lendemain, voilà qu’on nous parle dans les journaux puis sur les réseaux sociaux de familles qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, d’innocents martyrisés par les forces armées, de violations des droits de l’Homme.

Ces ragots rebelottent quelques jours plus tard : quand les interrogations de personnes contre lesquelles les forces armées n’ont pas de charge aggravée sont finies et qu’elles rentrent chez elles, les propagandistes en remettent une couche faisant preuve d’une imagination débordante. Ces détenus provisoires auraient été abandonnés loin de tout, privés de leur téléphone et de leur argent, exposés aux groupes terroristes … Quelques heures après : deux articles de témoignage.

Sérieusement, vous pensez qu’un homme qui vient de passer quelques jours en détention, qu’elles qu’en soient les conditions, n’a qu’une seule idée en tête à la sortie : appeler un grand journal pour raconter ce qu’il vient de vivre ? C’est grotesque ! On nous raconte que Barkhane les priverait de leurs téléphones et les relâcherait très loin de leurs domiciles, et ils arriveraient quand-même à joindre Bamako en une demi-journée ? Pas très cohérent.

On continue la désinformation : sur Facebook un internaute invente qu’ils sont relâchés près du fleuve alors qu’il faudrait les remettre au CICR, en sécurité. Si cet internaute était un peu mieux renseigné, il saurait qu’aucune détention par Barkhane ne se fait sans le passage du CICR, qui en vérifie les conditions. Aller raconter ensuite qu’ils sont interrogés des heures les yeux bandés, c’est impossible pour cette même raison.

Tout ce montage n’a qu’un but : Al Furqan et sa katiba satellite du Gourma veulent faire oublier qu’ils viennent eux-mêmes de faire bien plus grave : kidnapper deux innocents, un paysan et un enseignant ! Toujours le même prétexte : ils renseigneraient les militaires. Début juillet, on a appris avec horreur que Talha al Liby avait exposé au milieu du marché de Zouera la tête d’un homme, décapité pour ce même motif. Quelle abomination …

Stop à cette propagande honteuse contre les forces armées ! Stop surtout à ces crimes impunis, aux silences complices, et aux magouilles de groupes signataires pour accélérer les libérations !

Ibrahim Keïta

Association des victimes du terrorisme au Mali (Facebook)

Twitter : @ikeitakeita