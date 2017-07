Le président de l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, Ibrahima Sangho, a participé, du 3 au 4 juillet 2017 à Nairobi au Kenya, à l’Atelier régional sur la couverture des élections en Afrique : Enjeux et Perspectives; sur invitation de African Media Initiative (AMI) et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Il s’agissait, entre autres, au cours de cet atelier de promouvoir une meilleure compréhension et une bonne interaction entre les commissions électorales et les professionnels des médias afin qu’ils puissent servir au mieux les citoyens, et, d’assurer des échanges d’expériences mutuellement bénéfiques. Une douzaine de pays africains, qui organise des élections en 2017 et 2018, était représentée.

Ibrahima Sangho a notamment partagé l’expérience du Pôle d’observation citoyenne électorale (Poce), mis en place lors de l’élection présidentielle et des élections législatives de 2013 au Mali.

Nairobi, le 4 juillet 2017

Le Président

Ibrahima SANGHO