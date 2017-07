L’Ambassadeur et Directeur des Affaires Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M Aguibou DIALLO a remis à M. Mamadou Habib DIALLO, l’Exequatur par lequel les Hautes Autorités de la République du Mali l’autorisent à exercer les fonctions de Consul honoraire de la Lituanie au Mali. C’était le vendredi 14 juillet 2017 lors d’une cérémonie symbolique au siège du Département à Koulouba.

 En effet, M. Mamadou Habib DIALLO a été nommé, par les Autorités lituaniennes compétentes, en qualité de Consul honoraire de la Lituanie au Mali, suivant la Commission consulaire en date du 31 mars 2017. M. DIALLO qui s’apprête à rejoindre son nouveau poste, est Promoteur et Directeur général de l’Ecole Sup Management de Bamako et Président de l’Association des Etablissements Supérieurs Privés du Mali. Consultant en stratégies d’Entreprise, il est également Conseiller municipal élu en Commune I du District de Bamako.

Agé de 40 ans, il est marié et père de trois enfants. M. Mamadou Habib DIALLO est titulaire d’un diplôme de Doctorat en Mangement des Organisations de l’EIU (Euroamérican International University), d’un diplôme de DESS en Ingénierie financière, Contrôle de gestion et audit et d’une Maitrise en Gestion et Commerce de Sup Management (Ecole Supérieure de Management de Commerce et d’Informatique au Maroc).

Tout d’abord, l’Ambassadeur Aguibou DIALLO a tenu à rappeler au Consul honoraire de la Lituanie au Mali les charges de sa mission à savoir renforcer les liens d’Amitié et de Coopération entre le Mali et la Lituanie et de booster les Echanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Il aura aussi pour mission la protection et l’assistance des citoyens lituaniens résidant au Mali et en un mot s’occuper des intérêts de la Lituanie dans notre pays.

Au cours de la cérémonie, l’Ambassadeur DIALLO a également prodigué des conseils au nouveau Consul honoraire en lui demandant de dissocier ses activités personnelles de celles du Consulat et de prendre contact avec l’Association des Consuls honoraires étrangers au Mali et la Direction du Protocole de la République afin de pouvoir bénéficier des avantages, privilèges et immunités liés à sa fonction. Il lui a également assuré de la disponibilité du Département à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.

Pour sa part, M. Mamadou Habib DIALLO, Consul honoraire de la Lituanie au Mali a remercié les Autorités maliennes et lituaniennes pour leur confiance et s’est engagé à se conformer aux exigences et procédures que lui impose cette fonction. Il a également indiqué avoir pris bonnes notes des conseils et mesure l’ampleur de sa fonction et de ses responsabilités.

Par ailleurs, le Consul DIALLO a annoncé que la visite au Mali du Ministre des Affaires étrangères de la Lituanie, initialement prévue du 18 au 20 juillet 2017 a été reportée pour la période du 21 au 22 aout 2017.

Source : Bureau de l’Information et de la Presse du MAECI