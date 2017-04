Le mardi 07 février 2017, nous avons été choqués et abattus par la nouvelle de l’enlèvement de Sœur Gloria Cécilia, religieuse colombienne de la Congrégation des Sœurs Franciscaines de Marie Immaculée, à Karangasso. Depuis cet évènement, quelques questions nous reviennent régulièrement à l’esprit : pourquoi cet acte ? Qui sont ses ravisseurs ? Que veulent-ils ?

Il nous revient aujourd’hui en tant que vos Evêques de vous inviter au calme, à la prière et à la vigilance. Notre pays, le Mali, traverse une zone de turbulence depuis plusieurs années. L’insécurité générale qui caractérise cette crise nous préoccupe depuis le début de cette crise et doit nous interpeller tous. Personne ne doit rester indifférent à cette situation et chacun doit s’impliquer pour le retour rapide de la paix et de la concorde nationale. En attendant, nous appelons les pasteurs et l’ensemble des fidèles catholiques à poursuivre la Mission dans l’espérance mais dans la vigilance.

La prière : la première réaction du croyant face à toute situation, surtout de détresse, doit être la prière. Il faut « prier sans cesse », nous recommande Jésus. L’apôtre Paul nous exhorte aussi en ces termes : « aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance » (Rm 12, 12). La prière est notre première et principale arme. C’est pourquoi, en union avec le diocèse de Sikasso, nous avons organisé neuvaines et célébrations eucharistiques pour implorer l’aide du Seigneur en faveur de Sœur Gloria. Poursuivons cet élan et laissons Dieu agir. Faisons-lui confiance. Le Christ a souffert pour que nous ayons la vie. Dieu voudrait-il éprouver notre foi ? Continuons de le supplier pour sa servante et son Eglise.

Nous exprimons au diocèse de Sikasso, à son Evêque Monseigneur Jean Baptiste TIAMA, à la communauté religieuse des Sœurs Franciscaines de Marie Immaculée, à la communauté chrétienne et aux familles de la paroisse de Karangasso durement éprouvées par la situation ainsi qu’à toutes les personnes victimes d’enlèvement à travers le monde, notre solidarité et notre soutien spirituel et moral. Nous remercions tous ceux qui, au Mali ou ailleurs, ont exprimé à l’Eglise catholique, d’une manière ou d’une autre, leur compassion et leur sympathie.

En ce temps de Pâques où nous célébrons la résurrection du Christ, nous invitons les prêtres, religieux, religieuses ainsi que les responsables de communautés à veiller « sur vous-mêmes, sur tout le troupeau où l’Esprit Saint vous a placés comme responsables » (Ac 20, 28) en restant vigilants (Ac 20, 31) et en prenant les dispositions nécessaires, en lien avec les autorités administratives et sécuritaires, pour la quiétude des fidèles.

Nous prions le Seigneur d’accorder à notre pays la paix tant souhaitée par tous ses fils et à Sœur Gloria la grâce d’une libération dans les plus brefs délais.

Que la paix du Ressuscité habite nos cœurs et nous apporte réconfort et espérance ! Amen.

Que Dieu bénisse le Mali ! Amen.

Sikasso, le 22 avril 2017

Les Evêques du Mali

