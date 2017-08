Le feu semble avoir été ravivé sous la marmite Barkhane. En effet, depuis quelques jours les préparatifs ont l’air d’aller bon train dans la région de Gao. Les français semblent décidés à tester une nouvelle recette pour ramener la paix dans le Nord Mali.

Puisque la formule actuelle est loin de faire l’unanimité auprès de la population malienne et ne semble pas au sommet de son efficacité, l’heure est venue d’améliorer la recette. Avec quelques pincées supplémentaires de troupes, d’un nuage d’hélicoptères, le tout saupoudré de blindés disposés intelligemment au niveau de Gao et ses alentours, la nouvelle recette semble plus que prometteuse !

Alors celle-ci sera-t-elle la nouvelle potion magique qui viendra enfin à bout des maux que connait notre pays depuis bien trop longtemps ?

Toutefois, il semblerait qu’on doive patienter un petit peu avant de soumettre cette nouvelle formule au test, puisqu’elle requiert de mijoter encore un peu, sûrement le temps de mettre le dispositif en place. Mais la France étant renommée mondialement pour son savoir-faire culinaire, le succès devrait être, espérons-le, au rendez-vous.

Alors que les trafiquants de drogue et autre marchandises illégales profitent de ces derniers instants de calme, car Barkhane ne devrait pas tarder à leur tomber dessus.

Quant aux terroristes qui se croient intouchables entre Kidal et Gao, ils ne devraient pas être en reste non plus, puisque les forces françaises ont prévues de déferler vers le Sud du pays, afin de purger la région de fond en comble.

Sans oublier qu’il y a un dernier ingrédient qui devrait faire toute la différence : nos FAMA et les forces internationales travaillant main dans la main avec Barkhane afin de mener à bien cette mission.

Et si on venait enfin de trouver le remède magique à la crise de notre pays?

Khalilou Coulibaly

@khaliloucoulib3