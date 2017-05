Le président élu des français est rentré dans l’histoire. Il l’a bien illustré dans ses deux images officielles après l’annonce de sa victoire. Il a fait son premier discours d’une manière solennelle en fond bleu, un drapeau français comme seuls décors. Pour son discours populaire au Louvre, il y est allé seul, face à la France et face à son destin. Le président Macron est un homme de destin exceptionnel et bien accéléré. Il devient à 39 ans le plus jeune chef d’Etat français, battant le record détenu par Napoléon. Mais ce n’est pas le hasard qui l’a fait. Son intelligence et sa conviction ont amené les hommes influents à miser sur lui. Son savoir-faire et son audace ont fait le reste.

Emmanuel Macron va être celui qui est supposé changer le système politique de la France. Il se présente comme n’étant ni de droite, ni de gauche, ce qui lui permettra de travailler avec les deux tendances. Une aille des socialistes l’a soutenue depuis le début plus ou moins officiellement. Le parti socialiste sera le plus abimé, peut-être qu’il est entrain de subir ce qui est arrivé au parti communiste français. Les républicains pourront résister si un leader charismatique prend le relais, au cas échéant, la pratique du pouvoir à coté de Macron va les user terriblement, peut-être pas autant que le PS, mais ils auront mal. Les centristes et les marcheurs, venus par la vague du mouvement de Macron seront probablement ses piliers.

Le nouveau président doit se fabriquer une majorité, dans une forêt dense de partisans de tous les bords, une première énigme à résoudre. Surtout que son premier adversaire a amélioré non seulement son score habituel, mais il projette aussi de changer de visage pour être plus attrayant. Le front national s’est rendu fréquentable, maintenant il a décidé de trouver un autre nom pour être plus esthétique et charmé. Macron doit éviter à tout prix une cohabitation.

Nous risquerons de voir en France l’Alliance des patriotes républicains contre les mondialistes.

Le président Macron a traité le colonialisme de crime contre l’humanité, même s’il s’est ressaisi après, nous connaissons dès lors sa pensée concernant l’occupation. Une question de génération. Il appartient à cette génération qui est plus humaniste, plus environnementaliste et plus globaliste. Il ne marchera pas sur les intérêts et sur la suprématie de la France, mais il écoutera les propositions. Le gros problème est que presque tous ses homologues de l’Afrique francophones sont d’une autre époque.

La nouvelle configuration de la politique française va enlever le clanisme gauche-droite en Afrique francophone. Chaque parti a ses hommes d’influences, alors que Macron travaillera avec tout le monde.

Les vieux de la politique française ont compris qu’il fallait changer la classe et le système politique pour le bonheur de la France.

Les vieux pachydermes africains doivent savoir qu’ils doivent aussi porter le changement, il peut et doit se faire en douceur, sinon ils seront les auteurs d’un suicide collectif pour leurs peuples.

Macron défendra sa France mais permettra que nos dirigeants défendent aussi leurs pays. Ils doivent savoir proposer et négocier pour qu’une nouvelle Afrique Francophone brille.

Macké Diallo