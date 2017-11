Comme d’habitude, à chaque fois que des Maliens meurent, les médias jacassent, tandis qu’en silence les familles pleurent leurs disparus et leurs morts. Cependant, lorsque la situation est grave, je crois qu’il faut prendre du recul et voir ce qui s’est réellement passé. Et si on fait un bilan, l’homme sage verra que la mort de nos soldats est sur la conscience des terroristes.

Cette affirmation peut sembler choquante, et je sais que certains, même parmi ceux qui me font l’honneur de me lire et de me suivre depuis plusieurs années, seront sans doute étonnés et déçus par mon propos. Je leur dis que je les comprends. On aimerait imputer le sort de nos otages à Barkhane et aux forces internationales. Mais si nous, les Maliens, sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous verrons que le mal et la douleur ne viennent pas des étrangers, mais de nous-mêmes, de notre pays en guerre contre lui-même, et des démons terroristes qui tuent nos enfants.

Au début de la guerre, les terroristes comme Iyad Ag Ghaly ont traqué nos FAMa dans tout le Nord ; alors que tout semblait perdu, nous avons appelé à l’aide les étrangers, qui nous permettent de garder le contrôle sur le Nord du pays et de combattre des terroristes que nous sommes aujourd’hui trop faibles pour affronter seuls.

Par ailleurs, rappelons qu’Ansar Dine, ou le JNIM comme ils veulent s’appeler aujourd’hui, se réjouit de la mort de nos FAMa. Il faut bien voir qu’ils se complaisent à maltraiter les prisonniers, à les torturer et à la briser, et, finalement, à les sacrifier comme boucliers humains. Ces gens là ne respectent ni les lois de la guerre ni la justice.

S’il s’agit bien de nos soldats, nous ne pouvons que les pleurer, et espérer que leur sacrifice n’a pas été en vain. Même prisonniers, ils sont morts pour notre pays. Et la faute revient à ceux qui prétendent combattre les étrangers, à ceux qui déchirent notre pays comme une bête déchire le ventre de sa mère, aux terroristes qui ont commencé cette guerre qui semble ne jamais finir ; Iyad Ag Ghaly et ses hommes.

Paul-Louis Koné

@pauloukone

