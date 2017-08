Au meeting d’accueil de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, Dr. Etienne Fakaba a laissé entendre que son excellence Ibrahim Boubacar Keita (IBk), doit quitter le pouvoir. Du coup la question de l’Etat de droit, de la politique et de la liberté d’expression du citoyen se pose. Il convient cependant, de dépeindre à gros traits quelques principes fondamentaux du jeu démocratique…

Ne dit-on pas que l’Etat de Droit est un Etat fondé sur une constitution garantissant à chacun la liberté par le libre jeu de l’équilibre des pouvoirs et du respect des lois. A propos de la Politique, Max Weber, nous enseigne qu’elle est l’ensemble des efforts que l’on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition du pouvoir, soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un même Etat. Est-ce aujourd’hui, le cas de Dr. Etienne Fakaba ?

Même si la liberté d’expression se définit comme étant : la libre communication des pensées et des opinions et que c’est un des droits les plus précieux de l’homme. Car permet aux citoyens de parler, d’écrire d’imprimer librement leurs opinions. L’abus n’est tout de même pas permis. C’est donc une loi qui régit cette liberté d’expression.

En tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que « dire à un Chef D’Etat de quitter le pouvoir est une limite à la liberté d’expression, un interdit à la loi ». La seule Voie démocratique pour un chef d’Etat de quitter le pouvoir est la voie définie par la constitution du 25 février 1992, fondement de l’Etat de droit du Mali. En effet, en cas d’empêchement définitif (lire article 36 de la constitution de février 2012), que la seule voie pour réélire un nouveau chef d’Etat est la voie des urnes (article 30). Alors, Etienne Fakaba ignorait-il cela ?

Je pense également que Ras Bath doit se garder de toute récupération politique de son activisme. Il est clair que, Dr Etienne Fakaba a servi l’Actuel locataire de Koulouba, jusqu’aux évènements récents dont les maliens se souviennent encore. Aujourd’hui, l’homme est à la quête d’un bon point de chute. D’ailleurs, son cas nous nous rappelle celui du Florentin, Nicolas Machiavel, qui contraint à l’exil en 1512, écrit ses grandes œuvres politiques, entre autres et surtout le prince. Il écrit dans le chapitre final du livre le prince : « Exhortation à prendre l’Italie et la délivrer des barbares ».

Aujourd’hui, ne jouissant plus de la confiance du pouvoir, il fait un appel au Président de quitter le pouvoir. Pourtant, le Machiavélisme politique est de plus en plus révolu, les temps ont changé. La liberté que l’Etat laisse à l’individu n’est pas un droit d’agir par son propre décret, mais un simple droit de raisonner et de penser. C’est une liberté de jugement. Et le jeune Etienne doit le savoir.

Faut-il encore signaler que le Mali est différent de la Syrie où certains dirigeants du monde appellent Bachar Al Assad à quitter le Pouvoir. Le Mali reste un Etat de Droit. La politique doit contribuer à l’enseignement des voies démocratiques et non à la prise illégale du pouvoir. Le Mali a besoin d’une union sacrée pour un retour de l’administration sur l’ensemble du territoire. La lutte contre le terrorisme, l’insécurité dans toutes ses formes, le respect des droits de l’Homme…

Yahia Traoré Juriste analyste politique