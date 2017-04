La famille est la cellule de base de toute société. Le Mali n’échappe bien évidemment pas à la règle. Lorsque les temps sont particulièrement durs, la famille est un creuset naturel de solidarité, de bienveillance et d’amour. Aux côtés des mères sources de vie et nourricières, les pères sont des symboles de protection, de force et de droiture. Après la Conférence d’entente nationale qui a réuni toutes les familles du pays, Iyad ag Ghaly n’hésite pas nous menacer et à continuer de mener des actions terroristes. Dans ces conditions, comment peut-il espérer nous faire croire qu’il est en mesure d’endosser les habits du père de la nation malienne !

Confronté aux conséquences de la guerre et à l’absence de l’Etat, le Nord-Mali se redresse lentement et compte sur ses forces vives pour enfin œuvrer sereinement à son développement économique, sanitaire et social. Si cette mobilisation est difficile, elle est cependant essentielle pour notre jeunesse. Elle est et sera à jamais notre avenir, telle la sève qui irradie et régénère les branches de l’arbre, l’élève vers le ciel et assure sa grandeur. Chacun prend sa part dans la construction de la famille, y compris les pères, figures tutélaires et exemples pour tous.

Toutes ces familles, toutes nos familles rassemblées, forment notre société, sont et font le Mali du XXIe siècle. La Conférence d’entente nationale qui s’est achevée dimanche dernier a rassemblé toutes les régions, toutes les populations dans leur diversité. Elle a rassemblé toutes les familles, toutes nos familles, tout le Mali.

Alors que la conférence d’entente nationale a adopté une recommandation aux termes de laquelle une porte s’ouvre pour un dialogue avec Iyad ag Ghaly, celui-ci s’exprime à nouveau pour menacer le Mali, nos enfants, nos mères, nos pères; il revendique également plusieurs attaques perpétrées un peu partout dans le pays.

Iyad ag Ghaly a toujours agi de la même façon : du verbe, des mensonges, des déchainements de violence, du sang. Jusqu’à sa mort, il restera le même, déterminé à user de tous les artifices et de toutes les vilénies. En réalité, il fera tout ce qui peut l’aider dans son entreprise mortifère dont les victimes sont au final nos enfants, nos mères, nos pères.

Il ne peut pas regarder un père dans les yeux. Il n’est pas un père pour nous. Tous les pères valent mieux que lui !

Aïcha Sangaré

