Le sujet des Peuls revient très souvent dans l’actualité malienne. Pourquoi ? A cause d’une véritable incompréhension entre les communautés qui peuplent le Mali. Il est toujours plus simple d’ignorer et de repousser ce que l’on ne comprend pas. Mais cette communauté tient une place non-négligeable et les terroristes l’ont bien compris ! Ils instrumentalisent cette ethnie pour leurs desseins macabres.

L’incompréhension entre les communautés n’est pas spécifique au Mali. Elle existe dans la plupart des pays d’Afrique où les Peuls transitent ou s’installent. On se souvient immédiatement du « complot peul » en Guinée, en 1976, orchestré par un Sékou Touré déterminé à se débarrasser des membres influents de cette ethnie.

Ne tombons pas dans cet extrême et apprenons à nous connaître intelligemment. Le Mali gagne beaucoup grâce à la présence des Peuls. En effet, économiquement parlant, c’est une communauté qui a beaucoup de poids au Mali. C’est LA source de bétail, personne ne peut émettre de doute sur ce point. Et ils sont également très prospères. L’expression du malien Amadou Hampâté Bâ, les « juifs de l’Afrique » prend tout son sens dans cette perspective !

Pourquoi ? Sans doute parce que la société peule, qui valorise la réussite et la compétition, peut s’avérer féroce. Elle favorise également l’individualisme. Chacun choisit de vivre sa vie comme il l’entend et ne répond plus à l’autorité paternelle. Paradoxalement, il y a un véritable sentiment d’appartenance et c’est une communauté très fière de ses racines, de ses traditions.

Tout cela peut donner une impression d’arrogance pour les autres communautés même s’il n’en est rien en réalité. Mais certains indésirables du Mali ont parfaitement compris cette incompréhension et en profitent ! Qui d’autre que Iyad ag Ghaly et son sanguinaire Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin. Tous les moyens sont bons pour diviser et mieux régner.

Sans parler du fait que les Peuls sont des combattants reconnus et aguerris ! Qui ne voudrait pas les recruter dans son armée pour prendre le dessus sur l’ennemi ? Oui, Iyad ag Ghaly est un malin mais nous voyons clair dans son jeu et nous ne nous laisserons pas instrumentaliser de la sorte.

Les Peuls aussi veulent un Mali « un et indivisible ».

Aïcha Sangaré

