Encore une fois de plus, la paix interviendra difficilement dans notre pays, tant que les Iyad Ag Aghrali, Moussa Ag Assarid… entretiennent des rapports privilégiés avec les Iyad Ag Ghali, les Marocains, les Saharouï, les Mauritaniens qui mènent toujours le commerce du cannabis sur le territoire malien. Kidal devint la plaque tournante de la drogue, et un lieu de brassage d’indépendantistes, de narcotrafiquants, de jihadistes et de terroristes de tout acabit. Peut-il y avoir la paix, quand la France ” interdit ” à notre pays de lâcher les fauves contre tous ces malfrats qui occupent militairement850 km2 du territoire malien? Les FAMA, après avoir pris Anéfis dans le temps, avaient fait des percées impressionnantes sur Kidal. La France fit bloquer la progression de nos forces parla MINUSMA, commandée à l’époque par Christian Thibaut, un officier général français, qui en était le chef d’Etat-major. C’est le même Christian qui fit abattre des manifestants aux mains nues à Gao. C’est encore lui qui déferla ses troupes pour contrer le GATIA qui avait militairement tailladé la CMA. Le Général français imposa, sans en référer aux autorités maliennes, 40 kilomètres de zone de sécurité, en vue d’éviter l’anéantissement des indépendantistes. Nous ne nous lasserons pas de le dire, les Moussa Ag Assarid n’ont cure de l’accord, et le Mali se perd en conjectures, quant à la reprise de Kidal.

Le retour de la paix au Mali est plus que jamais incertain. A preuve, le texte sur l’accord d’Alger, d’André Bourgeot, Directeur émérite de Recherche – CNRSL, révèle la participation active de l’ONU, et celle d’autres institutions internationales à la partition du Mali. C’est aberrant ! Ceux qui ont pour vocation de préserver la paix mondiale, ONU, Conseil de sécurité…sont les mêmes qui l’ont troublée au Mali. Bourgeot écrit: ” Une pirouette falsificatrice de l’histoire, permet de légitimer les revendications indépendantistes auprès de l’opinion internationale, et des lobbies très actifs en Europe, et plus particulièrement en France. Puis et surtout, auprès de l’ONU où il y a des discours victimaires et génocidaires…La résolution adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007, lors de sa session sur la Déclaration relative aux droits des ” peuples autochtones “, était composée de 46 articles… “.

Nous en présentons ici, en guise de conclusion partielle, quelques-uns de ces articles, en vue d’édifier les Maliens sur les enjeux de la 8ème région. Il y eut la complicité de l’ONU, de l’UE, du moins, de toutes les grandes puissances, quant à la création de l’Azawad. Nous en parlerons dans le prochain numéro. La résolution stipule en son article 3 : ” Les peuples autochtones ” ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique, et assurent librement leur développement économique… “. L’article 26,1 dit : ” Les peuples autochtones ont droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent traditionnellement… “. L’article 30,1 parle de : ” Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones… “.

(A suivre)

Moussa SANGARE

Professeur de Philo-Psycho-Pédagogie

Ancien Inspecteur d’Enseignement