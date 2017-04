Le regret. Les Maliens ont fait confiance à un de mes fils qui se disait avoir la solution à tous mes problèmes. Mes enfants par amour pour moi, vu que j’ai tant souffert l’ont aveuglement fait confiance excepté une minorité qui m’a dit : Mère Patrie Mali ce fils n’est pas capable de te faire sortir de ta souffrance. Au contraire, il ne fera que t’enfoncer. J’ai fait la sourde oreille ! Aujourd’hui, tous mes enfants souffrent, excepté une minorité qui me pille. Oh mes enfants ! Je sais que très bientôt cette souffrance prendra fin. Ces enfants qui me pillent et qui vous pourrissent la vie s’en iront très bientôt ! Le Bon Dieu voit votre souffrance. Moi Mali, je me regarde et j’ai honte de mes enfants d’aujourd’hui, ceux d’avant se battaient pour conserver notre honneur, dignité et richesse. Ceux d’aujourd’hui me volent, me pillent pour s’enrichir, eux et leurs familles. Voyez-vous cette grande différence qui ne fait que me rendre gravement malade ? Veulent ils ma mort et garder toute l’héritage pour eux et leurs familles oubliant leurs autres frères et sœurs ? Est-ce vrai que ce sont mes propres enfants eux qui m’ont tout volé ? Aujourd’hui, j’ai besoin de votre aide et vous devez m’écouter pour sauver le peu qui nous reste. Ils font tout pour vous divisez pour mieux s’accaparer de nos richesses en bafouant notre drapeau, notre armée, notre justice, nos hôpitaux et l’éducation de nos enfants mais cette fois levez-vous pour y mettre fin. Je sais que je peux compter sur mes dignes fils et filles pour me sauver. Chers enfants, soyez unis et faîtes-moi honneur et dites Non Non Non à ceux qui veulent me démolir en vous divisant pour mieux régner. L’heure de la gloire a sonné pour vous débarrasser de ces perfides. Moi Mali je resterai Un et Indivisible.

Aicha Touré