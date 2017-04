On m’a volée mes couleurs, mon histoire, ma démocratie, mes valeurs, mon armée, ma justice, et mon identité.

Ils sont arrivés au pouvoir et m’ont promis le meilleur, mais ils m’ont menti outrageusement et m’ont trahie.

J’étais un beau pays avant qu’ils ne me pillent.

Je veux qu’ils partent et me laissent tranquille.

Je m’appelle Mali et vous supplie de m’aider.

Ne les laissez plus me faire de mal, ils m’ont tout fait, je n’en peux plus. Je suis à bout de force et n’ai plus d’espoir.

Je sais qu’ils peuvent encore me nuire et crains pour l’avenir.

Ne m’entendez-vous pas crier “à l’aide, aidez-moi !”. Pourtant, je ne cesse de souffrir, de gémir !

Je ne pourrai plus jamais être la Mali que vous connaissiez, que vous aimiez, car ils ont tout fait pour me changer.

Ils ont commis tant de dégâts, tant de dommages que je suis en miette !

Je me souviens d’un homme sur lequel j’ai pu compter, c’était un général ATT qui a su me protéger et me sauver.

Etre trahie par ceux qui ont prétendu me vouloir du bien est plus que je ne peux en supporter.

Je m’éteins doucement et perds tous mes repères.

Aidez-moi s’il-vous-plaît, je vous en supplie, ne m’abandonnez pas.

Autrefois, vous vous battiez à mes côtés et m’épauliez contre ceux qui me voulaient du mal.

Aujourd’hui, j’ai tant besoin de votre aide, mais vous ne m’entendez pas.

J’ai bien peur de mourir sous vos yeux sans que vous leviez le petit doigt. J’en suis arrivée là !

N’avez-vous pas compris que si je meurs, vous mourrez ?

Ne réalisez-vous pas que s’ils m’anéantissent, vous vous éteindrez ?

Votre sort dépend du mien.

Brandissez votre drapeau, marchez pour notre liberté, prenez votre destin en main et écartez-les de notre chemin.

Empêchez-les de nuire, car ce sont des menteurs, des hypocrites, de dangereux prédateurs.

Je les ai vu sournoisement On m’a volé mes couleurs, mon histoire, ma démocratie, mes valeurs, mon armée, ma justice, et mon identité.

Ils sont arrivés au pouvoir et m’ont promis le meilleur, mais ils m’ont menti outrageusement et m’ont trahie.

J’étais un beau pays avant qu’ils ne…

Aidez-moi s’il-vous-plaît, je vous en supplie, ne m’abandonnez pas.

Autrefois, vous vous battiez à mes côtés et m’épauliez contre ceux qui me voulaient du mal.

Aujourd’hui, j’ai tant besoin de votre aide, mais vous ne m’entendez pas.

J’ai bien peur de mourir sous vos yeux sans que vous leviez le petit doigt. J’en suis arrivée là !

N’avez-vous pas compris que si je meurs, vous mourrez ?

Ne réalisez-vous pas que s’ils m’anéantissent, vous vous éteindrez ?

Votre sort dépend du mien.

Brandissez votre drapeau, marchez pour notre liberté, prenez votre destin en main et écartez-les de notre chemin.

Empêchez-les de nuire, car ce sont des menteurs, des hypocrites, de dangereux prédateurs.

Je les ai vu sournoisement agir et comploter derrière mon dos et sais ce dont ils sont capables.

Trouvez en vous la force d’agir et libérez-moi de cette emprise.

Cessez de fermer les yeux, il est temps d’agir !

Allez, enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé !

Débarrassez-vous des tyrans, des perfides,

Rendez-moi ma liberté ! Chers enfants, soyez unis et faîtes honneur à la patrie,

Qu’ils cessent de faire la loi dans vos foyers !

SOYEZ MAITRES DE VOS DESTINEES ! et comploter derrière mon dos et sais ce dont ils sont capables.

Trouvez en vous la force d’agir et libérez-moi de cette emprise.

Cessez de fermer les yeux, il est temps d’agir !

Allez, enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé !

Débarrassez-vous des tyrans, des perfides,

Rendez-moi ma liberté ! Chers enfants, soyez unis et faîtes honneur à la patrie,

Qu’ils cessent de faire la loi dans vos foyers !

SOYEZ MAITRES DE VOS DESTINEES !

Aïcha Touré

(Page Facebook)