Dans une contribution envoyée à notre rédaction depuis Pékin, M. Yoro Diallo, Professeur, fin connaisseur du pays du soleil levant, rappelle la grandeur du parti communiste Chinois et se félicite des progrès réalisés. Xin Jinping qui a les destinées de la Chine avec le PC chinois, ce parti qui a su tracé les destinées de ce grand pays, l’une des plus grandes puissances mondiales, Yoro rappelle à l’occasion du 19ème congrès du PC chinois, l’histoire de ce grand parti baptiseur de la Chine Nouvelle qui ravit la vedette à certaines Nations du monde moderne. Lisez plutôt !

« Le 18 octobre 2017, sur l’excellente initiative du Professeur Liu Hongwu, Directeur de Institute of African Studies, Zhejiang Normal University, nous avons suivi la Grande cérémonie marquant l’ouverture du 19ème Congrès National du Parti Communiste Chinois sur grand écran, dans la salle de conférence de l’Institut. Déjà à 8h.30mn, la salle était pleine de monde : étudiants africains, étudiants chinois, corps professoral africains et chinois en véritable communion.

Un grand évènement aux dimensions du Grand et Vaillant Parti Communiste Chinois.

J’ai d’abord eu un sentiment de nostalgie au vu de la grande salle du Palais du Peuple. En effet en qualité de diplomate, Premier Conseiller de l’Ambassade de la République du Mali à Pékin, j’étais dans cette splendide salle en 2015 pour participer à la Grande Conférence de l’Assemblée Populaire.

Deux moments forts de ce grand évènement ont retenus mon attention:

Le premier moment fut dès le début, la pensée adressée aux anciens. Comme pour dire que le peuple chinois n’oubliera jamais les anciens. Ceux-là qui se sont battus pour que la Nation soit. Ces anciens auxquels le Congrès a rendu un vibrant hommage en observant une minute de silence demeureront pour toujours au panthéon des illustres Bâtisseurs de la Chine nouvelle.

En Afrique, au Mali, mon pays, un adage dit « Si tu oubli ton origine, ton future te sera sombre ».Le P.C.C, fait preuve de son enracinement dans le fin fond de l’histoire de la Chine. Tel un baobab, ce grand et majestueux arbre de la savane africaine qui résiste imperturbable aux intempéries, le P.C.C. puise sa sève nourricière auprès du peuple chinois. Comme une force tranquille, il se maintient droit et robuste sous la clairvoyance de son Secrétaire Général XI Jinping.

Discours du SG du PCC

Le deuxième moment fort fut l’immense discours (qualificatif donné par un étudiant malien) du Secrétaire Général du P.C.C. En suivant le discours bilan-programme du Secrétaire Général du Comité Central du Parti Communiste Chinois, M. Xi Jinping, j’ai eu en mémoire cette déclaration du Président Mao Tsé-toung. Je paraphrase : « Une fois la destinée de la Chine, dans les mains du peuple, le peuple chinois verra la Chine pareille au soleil levant, éclairer de ses rayons tout son territoire, asséchant rapidement les mares boueuses……Les blessures de la guerre seront guéries. Nous bâtirons, non seulement nominalement mais dans la réalité une République Démocratique Populaire de Chine, entièrement nouvelle, forte et prospère ». C’était en 1949, au lendemain de la naissance de la République Populaire de Chine suite aux héroïques batailles du Parti Communiste Chinois. C’est le P.C.C. qui a officiellement adopté ce nom après avoir conduit le pays à l’indépendance et à l’unification. Depuis cette date, l’œuvre réalisée par le Parti Communiste Chinois a pleinement confirmé la prédilection, si clairvoyante du Président Mao.

Xi Jinping, un modèle…un bâtisseur

L’intervention du Secrétaire Général Xi Jinping m’a aussi rappelé l’observation très élogieuse faite sur Lui par M. Sidney Rittenberg à la suite de Son élection à ce poste, lors du 18ème Congrès du Parti Communiste Chinois en 2012. M. Sidney Rittenberg qui a longtemps été aux cotés de Mao et proche du père de XI Jinping, « considère que le Secrétaire Général Xi Jinping possède ‘’un style démocratique’’ qui pourrait Lui permettre de poser les bases pour les réformes politiques et économiques nécessaires ».

En effet, depuis le 18ème Congrès du P.C.C, en droite ligne de la philosophie du peuple chinois et de ses anciens Dirigeants, le P.C.C, à sa tête Xi Jinping, a sauvegardé les acquis et redressé l’économie nationale du pays. Engageant ainsi la République Populaire de Chine sur la voie de« la réalisation du rêve chinois du renouveau national ». Tel un capitaine clairvoyant, tenant fermement le gouvernail d’un grand bateau sur une mer déchainée, le P.C.C. est en train de mener la Chine sur la voie d’un « Etat socialiste moderne, prospère, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux ».

La posture du Grand Dirigeant du P.C.C. m’a rappelé aussi sa déclaration faite le 29 novembre 2012 lors de la visite de l’exposition intitulée « Les voies du Redressement » (Renmin Ribao, 30/11/ 2012).

Xi Jinping : L’avenir et le sort de chacun sont liés

« Chaque personne a ses idéaux, ses aspirations, un rêve qu’il voudrait réaliser. Aujourd’hui, tout le monde parle du ‘’rêve chinois’’. D’après moi, réaliser le renouveau national est le plus grand rêve des chinois depuis le début de l’ère moderne. Ce rêve qui porte les espérances de plusieurs générations de nos compatriotes et qui reflète l’intérêt de toute la nation et de tout le peuple chinois est partagé par tous les enfants de la nation chinoise. Notre histoire nous a appris que l’avenir et le sort de chacun sont étroitement liés à ceux du pays et de la nation. Bref les chinois ne pourront vivre bien, que lorsque l’Etat et la Nation se porteront bien ».

Xi Jinping et le rêve africain

Au moment où se tient ce 19ème Congrès du PCC, nous pouvons affirmer que grâce au Secrétaire Général du P.C.C, Président de la République Populaire de Chine, ce pays partage généreusement avec l’Afrique le rêve chinois, le rêve de tous les peuples : C’est la paix, le Développement.

Depuis 2012, dans le cadre de ce rêve partagé, Xi Jinping a fait conduire d’immenses réalisations dans les pays africains à travers le Forum sur la Coopération Sino-africaine. Des réalisations qui ont littéralement changées positivement la vie des populations dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l’éducation, de la culture, de la protection de l’environnement, des ressources humaines et de la formation, de la paix et de la sécurité.

60 milliards de Dollars pour l’Afrique

En 2015, le sommet de Johannesburg a été l’un des points forts de cette coopération sans pareil dans le monde, lorsque Xi Jinping a annoncé la mise à disposition de l’Afrique de la somme de 60 milliards de dollars US pour la réalisation de grands programmes de développement. La Chine entend aussi partager son rêve de paix et de développement avec tous les peuples du monde par l’initiative ‘’One Belt One road’’.

Enfin, j’ai retenu avec certitude que le 19ème Congrès du Parti Communiste Chinois est entrain de poursuivre de façon inlassable la voie de la prospérité pour le peuple chinois. Sous le leadership éclairé du Secrétaire Général XI Jinping, Président de la République, le P.C.C positionne la Chine comme un partenaire du monde pour la Paix et le développement. Nous disons un partenaire exemplaire mais surtout une incomparable source d’inspiration pour l’Afrique ».

