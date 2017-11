Cher aîné Koffi Olomidé, vous avez fait une vidéo publiée sur Youtube et sur Facebook pour exprimer votre indignation profonde par rapport aux ventes aux enchers d’Africains en Libye. Quand vous dites que vous pouvez choquer des Africains en révélant que ces Arabes du nord ne se considèrent pas comme Africains, cela ne me choque pas. Je connais ce phénomène depuis la fin des années 80 en Union soviétique.

Les étudiants algériens, tunisiens, libyens et égyptiens disaient à qui voulait les entendre, surtout à leurs petites copines russes, qu’ils n’étaient pas Africains. Ils disaient qu’ils étaient du Maghreb, qu’ils étaient des Maghrébins, et que l’Afrique commence au sud du Sahara.

Quelques rares fois, des Marocains soutenaient qu’ils étaient Africains.

A vrai dire, ces Arabes ou ces prétendus Maghrébins n’ont jamais été Africains. C’est nous Africains noirs qui souhaitons qu’ils le deviennent. L’Afrique a toujours été noire complètement. Ces Arabes que nous voyons aujourd’hui au nord du continent ne sont pas des Africains et ils ne l’ont jamais été dans l’Histoire. Ce sont des occupants, des colonialistes qui sont venus s’asseoir sur nos terres avec la chute de l’Egypte antique. Chassés du désert infernal d’Arabie par la soif et la famine, ils n’avaient rien à manger que des dattes. L’Afrique a été pour eux un paradis, une porte de sauvetage. Des personnes qui ont le dédain du Noir jusque dans la moelle de leurs os. Ces Arabes, en fait, dans leur conscience, n’ont jamais considéré les Africains comme des êtres humains, comme des musulmans ou des frères musulmans, n’en déplaise aux fanatiques africains. Quand vous le dites Aux Africains, certains vous répondront que l’islam, ce ne sont pas les Arabes, mais c’est Dieu.

Soyons sérieux : ce n’est pas Dieu qui a apporté cette religion en Afrique, mais des Arabes qui se sont livrés à des massacres de millions d’Africains. 20 millions d’Africains ont perdu leurs vies et leurs destins dans l’islamisation du continent par les Arabes et dans l’esclavage. On fait semblant, au nom de la religion musulmane qui nous unit selon nous, mais eux ne le pensent pas ainsi, d’oublier cette partie odieuse de l’Histoire, cependant les faits sont tels qu’ils sont. Bien avant la colonisation européenne et la traite négrière, les Arabes les ont pratiquées sur les Noirs africains. Ils sont parmi les plus grands criminels de ce monde et parmi les plus grands racistes. Un Arabe vous appelle « frère musulman » tant que vous n’êtes pas dans son pays. Une fois là-bas, vous verrez une autre réalité. Et ça continue même aujourd’hui. Ce sont les Africains qui se laissent berner par des histoires de fraternité musulmane. Ça n’existe pas chez l’Arabe envers le Noir! Ce qui se passe actuellement en Libye ne devrait pas vous surprendre. C’est leur nature barbare depuis des siècles.

Le malheur pour l’Afrique est que les Africains n’ont pas encore conscience et n’ont pas encore appris qui sont leurs véritables ennemis. Nous allons toujours, et de la façon la plus curieuse du monde, vers ceux qui nous méprisent et nous maltraitent. Je dirai mieux: nous nous complaisons dans cette situation d’humiliation permanente qui dure déjà des siècles. Cela dépasse l’entendement humain. Même le chien ne pas vers celui qui le frappe. Sommes-nous pires que des chiens ?!

Nous sommes moralement et spirituellement désorientés par ceux-là mêmes qui se sont accaparés de nos sciences, des religions que nos ancêtres ont inventées en Egypte antique et à l’aide desquelles nous sommes piégés aujourd’hui. On nous fait voir des mirages en nous jetant de la poussière dans les yeux. Et puisque ça passe et repasse, donc ça continue toujours. Nous sommes le seul peuple qui accepte dans cette vie ce que les autres n’accepteront jamais. Frappez un Africain noir le matin, et appelez-le le soir. Il reviendra volontiers se faire frapper encore, parce qu’il est naïf et qu’il espère toujours que l’autre aura pitié de lui et lui viendra en aide. Il n’en est rien et il n’en sera jamais rien !

Si un Noir Africain vendait un Arabe, la réaction aurait été autre : c’est tous les Arabes qui allaient se lâcher sur les Noirs qui vivent dans leurs pays respectifs, en se livrant à des actes et à des agressions sauvages sans précédent sur leurs personnes. Leurs dirigeants les auraient soutenus en accusant les Noirs de tous les maux. Les médias et la classe politique occidentale n’auraient pas manqué de dire que les Noirs sont des sauvages, qu’ils vendent des gens pour les manger ! La colère vient aussi du fait qu’il y a bien des ressortissants des pays de ce prétendu Maghreb qui vivent tranquillement dans nos pays africains noirs. Personne ne les touche, ni ne les persécute. Combien de temps encore va durer notre patience, quand les autres crachent sur nous dans leurs pays et que nous caressons sur la tête leurs ressortissants dans nos pays africains noirs ?!

Les peuples noirs d’Afrique doivent se rendent à l’évidence historique et providentielle : Dieu, notre Dieu à nous, nous a crées uniques. Nous sommes les seuls à posseder tant de mélanine dans notre organisme. Ce n’est pas fortuit. Loin d’être un handicap, c’est un atout dont nous devons être fiers et dont nous devons porter haut le flambeau parce que c’est notre Dieu qui l’a voulu ainsi. Nous sommes dans un monde ou tous les peuples, fussent-ils blancs (fausse appellation) ou fussent-ils un peu clairs, rouges ou jaunes, c’est tous ensemble qui s’en prennent à notre race noire ! Nous avons régné pendant 6 mille ans d’affilée sur ce monde, notre puissance d’antan jusque-là inégalée a fait trop de jaloux qui nous ont presque exterminés quand notre Grand Empire égyptien est tombé à cause du Pharaon Ekhinaton qui nous a trahis. Maintenant, nos pires ennemis ne veulent plus que nous nous relevions. Ils nous écrasent jour pour jour avec la complicité de nos dirigeants et veulent notre disparition totale. C’est à nous donc de savoir résister, de préserver la sève divine qui coule dans nos veines.

Nos présidents africains, des sous-préfets qu’on alligne lors des différents sommets comme du bétail politique ou de cirque pour des photos de famille ont le sourire aux lèvres, se croyant ainsi dans la cour des grands de ce monde. En réalité, c’est une courtoisie, c’est donner de l’herbe au mouton avant de l’abattre pour la Tabaski. Parce que parmi d’autres dirigeants qui se soucient de leurs peuples, les nôtres sont comme des vers de terre qui se faufilent sous les pieds et qu’on peut écraser à tout moment. Nos dirigeants eux- mêmes ont choisi cette vie d’insecte : les uns les picotent comme le font les oiseaux, d’autres les écrasent comme des punaises!

Le peuple qui a le plus souffert et qui continue de souffrir dans ce monde est le peuple noir. Notre Dieu est patient, mais entre temps, levons-nous nous- mêmes pour mettre fin à nos souffrances. La patience de Dieu ne fera que nous accompagner dans notre lutte. Tant que notre Dieu est avec nous et qu’il voit que nous sommes revenus sur son chemin, nous vaincrons les sauvages, les racistes et les criminels qui répondront devant l’Histoire!

Mais assis avec des bras croisés et dans des prières sans résultats depuis déjà cinq siècles, nous courons à notre extermination totale. Quand il s’agit des Noirs africains, il n’ y a pas de fraternité musulmane. Ni chrétienne. Quelqu’un a dit d’ailleurs : « Pour savoir si un homme est véritablement croyant, regardez comment il traite son voisin.»

Cher aîné, vous avez dit : « J’ai eu la chance, le privilège de discuter avec nombre de ces chefs d’Etat africains. Et ces dirigeants, ils n’en ont rien à faire. Ça ne sera jamais leur priorité. Je vous assure que si nous continuons avec nos dirigeants actuels avec cet état d’esprit, rien n’arrivera. L’Afrique ne sera jamais la maison de ses enfants que nous sommes. »

Vous avez ajouté aussi que vous discuterez avec Claudy Siar, et Alpha Blondy de cette situation honteuse qui se produit dans un pays qui se dit membre de l’Union africaine.

Devant la gravité des faits qui se passent en Libye, pays membre de l’Union africaine, face au silence complice de nos dirigeants africains noirs, mon autre aîné Alpha Blondy a appelé à assiéger toutes les Ambassades libyennes dans nos pays respectifs.

Moi, je voudrais vous demander de faire autre chose. A savoir, de contacter les grands leaders d’opinion africains, les grands activistes, les panafricanistes, les artistes engagés dans la cause de l’Afrique noire, la jeunesse consciente africaine. Afin d’organiser et de lancer dans tous nos pays africains noirs des mouvements massifs simultanés de protestations générales, de grève illimitée contre nos dirigeants africains.

C’est maintenant l’ultime solution qui reste pour les sortir de leur sommeil léthargique ou pour les faire partir définitivement, en portant ainsi un coup décisif à leur politique de soumission et de servitude volontaire des intérêts des autres au détriment de nos peuples. Il faut songer à s’organiser et à agir dès maintenant. Plus tard, ce sera trop tard. Ils auront fini de vendre l’Afrique noire et de la détruire totalement.

Sekou Kyassou Diallo.

Alma Ata, Kazakhstan.

Commentaires via Facebook :