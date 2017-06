Faut-il rĂ©viser la Constitution Ă tout prix dans le contexte que l’on connaĂ®t, et faire la sourde oreille Ă la volontĂ© populaire exprimĂ©e par une partie de la classe politique et des organisations de la sociĂ©tĂ© civile ? Le rĂ©alisme politique impose Ă IBK d’ĂŞtre plus attentif Ă l’appel de ce samedi. Explications !

Les rangs des “quelques individus” s’opposant au projet de rĂ©vision constitutionnelle tels que dĂ©crits par le ministre Kassoum Tapo Ă la tĂ©lĂ©vision nationale se sont plutĂ´t Ă©largis ce samedi 17 juin.

La manifestation du front du “non” au rĂ©fĂ©rendum sonne comme un camouflet pour un ministre des droits de l’Homme censĂ© garantir le respect des opinions et des valeurs dĂ©mocratiques. En l’absence de chiffres disponibles au ministère de l’Administration territoriale, ou de la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure sur le nombre de manifestants, on peut estimer Ă des dizaines de milliers le nombre de manifestants qui ont battu le pavĂ© ce samedi pour dire d’une seule voix ” non ” au projet de texte rĂ©fĂ©rendaire.

De la première manifestation anti-constitution du Mouvement “Trop c’est Trop” au rassemblement de ce samedi de la plate-forme “An Tè, c’est tout”, peut-on continuer Ă nier l’Ă©vidence du rejet populaire que suscite cette rĂ©vision ? Le ministre Kassoum Tapo semble vĂ©ritablement, en si peu de temps, oublier que la première manifestation contre Moussa TraorĂ© en 1991 avait mobilisĂ© Ă peine une centaine de personnes. Et que, ceux que l’ex dictateur considĂ©rait de manière ironique comme “les fous de la dĂ©mocratie,” avaient fini par l’emporter un 26 mars 1991.

Le printemps arabe, dont le coup d’envoi a Ă©tĂ© donnĂ© en Tunisie, Ă©tait parti d’une “banale manifestation” de quelques personnes suite Ă la mort d’un jeune vendeur. Au Burkina Faso, la vague qui a emportĂ© Blaise CompaorĂ© Ă©tait partie d’initiative d’ “un groupe insignifiant” contre son projet de rĂ©vision de la Constitution. Pour les partisans du “oui”, “le Mali ne saurait ĂŞtre le Burkina Faso”. Mais l’honnĂŞtetĂ© intellectuelle leur impose aussi de rappeler qu’une rĂ©volution pourrait inspirer une autre.

REVISER A TOUT PRIX ?

Dans tous ces exemples, les rĂ©seaux sociaux ont Ă©tĂ© l’arme fatale utilisĂ©e par les manifestants. On comprend alors que le ministre de la rĂ©forme de l’Etat ait un mĂ©pris pour ces mĂ©dias sociaux, mais de lĂ Ă ignorer leur impact sur la mobilisation populaire et le changement des comportements en ce 21ème siècle, il y a un pas franchi vers l’ignorance. Et c’est vĂ©ritablement par crainte de l’impact des rĂ©seaux sociaux sur la mobilisation que les autoritĂ©s ont instruit de bloquer Facebook ce mercredi 14 juin. Ce samedi, la situation n’Ă©tait pas diffĂ©rente. Le gouvernement a beau nier ” toute ” implication “, une source digne de foi au sein de Orange-Mali nous a confirmĂ© dans l’anonymat la main des autoritĂ©s derrière cette interruption. La pratique est digne d’un Etat policier qui prĂ©sente bien de signes d’affaiblissement.

Faire fi de ces exemples et faire croire au PrĂ©sident de la RĂ©publique que la voix du front du ” non ” ne portait pas, rĂ©vèlerait vĂ©ritablement d’une arrogance et du mĂ©pris.

Au delĂ Â des dĂ©bats de juristes, la rĂ©vision constitutionnelle en question soulève bien de questions que le PrĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta ne peut ignorer malgrĂ© les assurances de son ministre chargĂ© de la question. Lorsqu’on se rappelle des conditions dans lesquelles les Ă©lections communales ont eu lieu, il y a de bonnes raisons de s’interroger sur la lĂ©galitĂ© et la lĂ©gitimitĂ© de ce scrutin rĂ©fĂ©rendaire. Sur les 703 communes que compte le pays, les Ă©lections n’ont pu se tenir que dans près de 50 communes. Les Ă©lections rĂ©gionales et communales partielles prĂ©vues le 28 mai dernier ont Ă©tĂ© reportĂ©es, faute de rĂ©unir les conditions d’un scrutin libre et transparent. Pis, l’Ă©lection lĂ©gislative partielle Ă Ansongo (il y a un an) avait Ă©tĂ© le théâtre d’un spectacle inĂ©dit oĂą dans la commune de Talataye un groupe armĂ© (la CMA) a imposĂ© sa loi en refusant toute Ă©lection au grand dam de la Minusma et de l’ArmĂ©e malienne.

Il est clair que la situation sĂ©curitaire actuelle est loin d’ĂŞtre diffĂ©rente d’il y a un an. Si l’on se rĂ©fère aux dernières statistiques, près de 500 personnes (civils et militaires) ont Ă©tĂ© tuĂ©es depuis le dĂ©but de cette annĂ©e 2017. Du fait de l’insĂ©curitĂ©, plus de 700 Ă©coles sont fermĂ©es au Centre et au Nord du pays.

Les dĂ©bats d’interprĂ©tation des concepts liĂ©s Ă ” l’atteinte de l’intĂ©gritĂ© du territoire ” dans l’article 118 de la Constitution 1992 peuvent se poursuivre entre juristes. Mais la rĂ©alitĂ© des faits sur le plan sĂ©curitaire crève l’Ĺ“il. Et il n’y a que Me Tapo pour ne pas le voir. IBK veut-il faire la rĂ©vision Ă tout prix et ignorer ces rĂ©alitĂ©s ? De notre avis, le rĂ©alisme politique impose au Chef de l’Etat d’entendre l’appel de ce samedi pour Ă©viter un rĂ©fĂ©rendum aux forceps et dont les consĂ©quences pourraient ĂŞtre fatales.

Issa Fakaba SISSOKO

Correspondance particulière