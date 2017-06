Alors que chacun souhaite la paix et la fin du terrorisme par le retour de l’État, l’APR a été mis en danger chaque jour par l’attitude irresponsable d’un cadre de la CMA : Alghabass Ag Intallah. Mais l’espoir renait à nouveau : depuis le 14 juin la CMA a un nouveau président : Sidi Brahim Ould Sidatt.

 Alors qu’a fait Monsieur Alghabas Ag Intallah pour accélérer le processus ? Rien ! Il a choisi son camp, celui de la guerre. Son bilan est lourd de conséquences, son attentisme a fait le jeu des groupes terroristes qui ont pu continuer leurs exactions sur les populations en toute impunité. Cette attitude nous confirme qu’il leur a permis d’opérer en toute quiétude car il était en lien avec eux.

Qu’il s’en défende, en nous expliquant qu’il est difficile de repérer les bons des mauvais dans toute cette mouvance, alors que BARKHANE nous prouve chaque jour le contraire en neutralisant de nombreux terroristes. Il devait faire le ménage chez lui pour rester crédible.

Alors Monsieur Sidi Brahim Ould Sidatt, qu’allez vous faire ?

Faites preuve de bonne volonté, ne nous donnez plus l’occasion de croire que la CMA freine les avancées du processus pour faire le jeu des terroristes. Faites désarmer Kidal et installer le MOC qui est la seule solution viable pour la sécurité de la ville. Coopérez avec toutes les forces de la paix, la MINUSMA, BARKHANE, les FAMA, le G5 SAHEL, toutes ces organisations qui œuvrent ensemble pour le bien des Maliens.

Alors que tous espèrent la fin des combats et le retour de la paix, vous devez faire accélérer le processus. Les autorités intérimaires de Kidal doivent être installées en sécurité, et nous espérons au plus vite le retour des services de l’Etat et la prospérité.

Participez à l’effort de paix, mais ATTENTION ! ne faites pas le jeu des terroristes, un jour ou l’autre celui qui maltraite son prochain finit par le payer très cher.

Idrissa Khalou