L’Afrique, notamment « française », se doit d’enfanter d’autres dignes fils tels Thomas Sankara, Modibo Kéïta, Kwamé Nkrumah, Ahmed Sékou Touré…qui sauront arracher d’une main de fer le cordon ombilical qui lie l’Afrique à la France. Ce sang qui circule entre les deux entités (Afrique et France) est impur et infect.

Pour s’élever contre cette supercherie, la Coalition des alternatives africaines dettes et développement du Mali (CAD-Mali) organise du 7 au 8 janvier 2017 à Ouéléssébougou la 12ème Edition du Forum des Peuples en contrepoint à ce 27ème sommet Afrique France. Il est placé sous le thème « Les peuples du Sud exigent des alternatives pour un nouveau partenariat économique, social et sécuritaire entre la France et les Etats africains ».

Certains économistes indiquent qu’il y a actuellement environ 8000milliards de francs CFA venant de la BCEAO et la CEMAC stockés au Trésor public, soit plus de 12 milliards d’euros.

Le maintien du FCFA en est une parfaite illustration. En imposant cette monnaie (Le franc des colonies françaises d’Afrique (CFA) rebaptisé franc de la communauté française d’Afrique), la France, depuis le Général De Gaulle renforce, sa main mise sur nos matières premières. Ce qui révolte le plus, c’est que 50% des réserves du Franc CFA sont déposées sur les comptes du trésor public français. Ce qui représente une manne financière non négligeable.

Le Comité national d’organisation du Sommet Afrique-France (CNOSAF) chiffre à 35,67 milliards FCFA le budget devant servir à organiser cette grande « farce » qui n’a qu’un seul but : maintenir le lien colonial entre la France et l’Afrique.

Le Mali s’apprête à accueillir les 13 et 14 janvier 2017, le 27 ème sommet Afrique-France. Pour l’occasion, le président français François Hollande fera le déplacement tout comme la quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains.

