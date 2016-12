Welcome! Log into your account

Donc la situation au Mali, n’est pas du tout une fatalité irréversible. Cette situation peut changer et elle doit changer. Au cas contraire le peuple malien et surtout la population de Bamako doivent boycotter ce Sommet.

La situation que vit actuellement le Mali, la France a connu les situations semblables sinon pires que pour le Mali. Les occupations allemandes avec la Première Guerre mondiale en 1914-1918 et la Seconde Guerre mondiale en 1939-1945 sont des souvenirs tristes que les français et même les africain n’oublieront pas de sitôt.

