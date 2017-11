La nouvelle est tombée, terrible. Encore une fois, les mères maliennes vont souffrir par l’arrogance et la folie d’un seul. Encore une fois, le sang de mes frères soldats coule sur la terre de notre pays parce qu’une bête enragée nous a déclaré la guerre. Que la Mali de nos pères était beau sans Iyad Ag Ghaly, le Boucher d’Aguelock, qui après avoir massacré nos soldats les utilise comme boucliers humains !

Depuis déjà cinq longues années, le Mali, qui a été un pays paisible et doux, souffre de la haine des chiens du désert et des hyènes de l’Adrar. Et, alors que nos FAMa versent leur sang pour nous, des otages ont été pris. Des soldats, des maliens comme nous, nos frères.

Mais pire que tout, pire que la torture, pire que la mort, le vieux Iyad s’en est servi comme bouclier pour escorter ses convois d’armes ou de drogue qui sillonnent le désert ! Certains accuseront les FAMa, Barkhane…mais la vérité est ailleurs. Les coupables sont les terroristes, avec les drogues et leur sauvagerie. Ils ont renoncé à tout ce qu’il y a de plus sain et du plus sacré, jusqu’à utiliser de pauvres prisonniers pour protéger leurs armes! Comme on utilise un morceau de bois pour se défendre d’une bête !

Aujourd’hui, je salue mes frères soldats maliens qui sont morts. Je pense à leurs familles ; qu’elles en soient persuadées, les Maliens connaissent les vrais coupables, et Iyad et sa bande seront châtiés.

Ibrahim Keïta

Association des Victimes du Terrorisme au Mali (Facebook)

