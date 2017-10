Depuis plusieurs semaines, le chef djihadiste Abou Walid al-Sahraoui qui se revendique de l’état islamique, essuie échec sur échec. Face à lui, de valeureux combattants Peulhs fermement décidés à ne plus subir et à lutter au péril de leur vie.

Mais qui sont ces Peulhs si valeureux qui montrent l’exemple du courage et de la détermination ?

Tout cela se passe loin des lourdeurs administratives maliennes, alors que Bamako donne plus l’impression de s’occuper des futures élections présidentielles que de ce qui se passe sur le terrain. Livrés à eux-mêmes face aux violences qui leurs sont imposées par les mafias terroristes de l’état islamique, les peulhs résistent. Peulhs du Niger, Peulhs d’Ansongo, Peulhs de Ménaka et Touloubés n’hésitent maintenant plus à s’opposer à ceux qui sèment la terreur. Cette union sacrée, commencée il y a dix ans déjà, se renforce. Les peulhs ont su mettre de côté leurs désaccords internes et s’unir contre un ennemi commun. Et cela fonctionne ! Ils infligent de telles pertes aux hommes d’Abou Walid que ces derniers le lâchent pour rejoindre les rangs des vainqueurs. Ceux qui s’étaient laissé gagner par l’appât du gain ont vite compris qu’à combattre avec le diable, leurs jours étaient comptés.

Les Peulhs seraient ils en train de nous montrer le chemin ? Et si la solution était là ? Ne dit-on pas que l’union fait la force ?

Alors vous, groupes armés signataires des accords de paix qui luttez contre la barbarie des ennemis communs du Mali, unissez-vous ! Vous, les Daoussahaks de Ménaka et d’Ansongo à défaut de lutter auprès des peulhs, mettez au moins vos rancœurs de côté et concentrez vos efforts à lutter contre ceux qui veulent nous imposer un mode de vie qui n’est pas le nôtre. Vous aussi, combattants du MSA rejoignez les rangs de ceux qui luttent activement pour la liberté du peuple malien.

Ibrahim Keïta

Association des victimes du terrorisme au Mali (Facebook)

Twitter : @ikeitakeita