Le pillage s’est étendu aux domiciles de tous les touaregs de Kati et leurs biens. Un ex premier ministre a participé au sabotage du dossier Clinique Allama contre l’Etat et une Banque, ce qui est un manque notoire de déontologie. Ce qui s’est passé à Kati est inqualifiable et une honte pour notre pays. Cette forfaiture ne nous dispense pas de notre disponibilité citoyenne (sauf refus institutionnel) de sauver ce qui peut l’être.

Durant les cinq ans le dossier n’a été évoqué que pour exproprier le Dr AG Hamahady Elmehdi des ruines du pillage devant les tribunaux, et le débouter de tout recoure de justice sous prétexte d’une commission d’indemnisation qui est un pseudo-barrage pour que l’État se dérobe de sa responsabilité jusque là non assumée.

Il nous est donné après cinq d’inaction envers les victimes de constater que nous sommes en face d’une méthode d’État avec une réelle volonté de nuire et que cet événement n’était ni un acte anodin, ni fortuit, ni isolé mais une machine institutionnelle pour en découdre avec le peu qui existait de la possibilité d’intégration et d’unité nationale.

Tout ce qu’il mérite c’est d’être touareg et de subir les représailles pour une attaque des « siens » à 1.500 km contre la nation dont il a été exclu pour ne pas avoir eu droit à la protection en plein cœur des pouvoirs publics et en présence des forces publiques.

Le Mali et ses touaregs sont les éternels perdant d’une association de malfaiteurs faite des parties politiques qu’elles soient de la majorité, de l’opposition et des mouvements armés touaregs. Le peuple n’aura que des yeux pour pleurer.

Les premiers parce qu’il ne s’agit que de touaregs c’est bien fait pour eux et ils ne sont pas des nôtres, c’est la seule réponse immédiate disponible contre l’agresseur. Les derniers parce qu’ils peuvent capitaliser la généralisation de la cause en la délocalisant vers le sud, créant ainsi la désillusion chez les touaregs qu’ils appartiennent à leur pays que leurs institutions les protégeraient.

