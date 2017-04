Exit les lampions de la CEN, qui dans deux ou trois jours, retournera aux oubliettes comme le non-Ă©vĂ©nement qu’elle fut, une grande messe dans un champ de ruines. Dur retour donc Ă notre cruelle rĂ©alitĂ©, un pays qui se meurt en proie au doute et aux plus grandes peurs et frayeurs de sa difficile existence.

Aujourd’hui, je vous parlerai de la Grosse fatigue. Vous vous Ă©carquillez dĂ©jĂ les yeux de surprise en vous disant qu’est-ce qu’il vient nous sortir encore. Cette grosse fatigue vous ramènera Ă une triste rĂ©alitĂ©, ce dĂ©samour entre un homme adulĂ© et accueilli il y a si peu comme un messie et qui aujourd’hui est vouĂ© aux gĂ©monies et aux sarcasmes, voire Ă la haine et au mĂ©pris qu’aucun responsable de son rang n’a jamais connus. Grosse Fatigue, est le titre d’un film français de 1994 rĂ©alisĂ© par le comique Michel Blanc. C’est l’histoire d’un acteur pour qui la cĂ©lĂ©britĂ© allait se transformer en cauchemar tout Ă coup sans qu’il puisse comprendre les raisons du brusque dĂ©samour et dĂ©saffection de ses admirateurs. A chaque apparition, Ă la place des demandes d’autographes et des applaudissements de circonstance, il reçoit des gifles et coups de griffes et insultes de toutes sortes.

Je n’ai aucune explication Ă ce phĂ©nomène, mais nous avons son Ă©quivalent dans toutes nos langues, et il se traduit par une sorte de ras-le-bol Ă©pidermique qu’il arrive Ă tout un ensemble de personnes d’Ă©prouver, une colère et une hostilitĂ© viscĂ©rales contre une personne sans parfois qu’on en sache les raisons profondes, sauf que dans notre cas, on peut penser Ă l’Ă©norme dĂ©ception de tout un peuple qui, dans sa grande majoritĂ©, y compris votre serviteur, ont cru en un homme dont on pensait qu’il allait nous sortir vite de cet inextricable pĂ©trin. Souvent, nous disons cruellement d’une personne que nous en avons assez, nous ne voulons mĂŞme plus la voir. Et ce sentiment est tellement contagieux. Je vous laisse deviner la suite et prie tout un chacun de retenir sa colère et de se livrer Ă des prières pour que, durant le peu de temps qui reste de ce mandat, notre homme puisse se ressaisir et retrouver toutes les vertus dont nous l’avons parĂ©.

Me Abdoulaye Garba Tapo

Ancien ministre