La quatrième Ă©dition de la ConfĂ©rence d’Istanbul sur la mĂ©diation aura lieu le 30 juin 2017 sous le thème «Essor dans la Diplomatie, Action dans la MĂ©diation». Des experts, des diplomates, des praticiens et des universitaires du monde entier exploreront les voies et les moyens de promouvoir la mĂ©diation comme une mĂ©thode Ă©minente de prĂ©vention et de rĂ©solution des conflits.

Le profil de la mĂ©diation est en hausse Ă l’Ă©chelle mondiale, depuis que la Turquie et la Finlande ont ouvert la voie dans le cadre des Nations Unies en lançant l’initiative de «MĂ©diation pour la paix». Cette initiative a atteint son point culminant avec la crĂ©ation du Groupe des Amis de la MĂ©diation. Le groupe compte dĂ©sormais 53 membres, dont 48 États et 5 organisations internationales. On constate Ă©galement une amĂ©lioration substantielle de la capacitĂ© internationale de diplomatie prĂ©ventive et de mĂ©diation au sein des Nations Unies, des organisations rĂ©gionales et sous-rĂ©gionales et de la sociĂ©tĂ© civile.

Le Groupe est devenu la plateforme de premier plan de l’ONU pour promouvoir la mĂ©diation. Il a initiĂ© l’adoption de quatre rĂ©solutions de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies, qui crĂ©ent les conditions du dĂ©veloppement du cadre normatif et conceptuel de la mĂ©diation. Le Groupe a Ă©galement contribuĂ© Ă la «Directive des Nations Unies pour une mĂ©diation efficace» en 2012, un document fondamental pour ceux qui pratiquent et Ă©tudient la mĂ©diation dans le monde entier.

Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimĂ© sa volontĂ© de dĂ©velopper davantage la capacitĂ© de soutien Ă la mĂ©diation de l’ONU. Ses efforts sont les plus louables. Nous appelons tous les États membres de l’ONU Ă soutenir cette vision d’envergure du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, M. Guterres, et ses efforts pour prĂ©venir et rĂ©soudre les conflits actuels.

La Turquie qui se situe Ă cĂ´tĂ© d’une vaste rĂ©gion oĂą persistent de graves conflits actifs et gelĂ©s, ne manque pas de dĂ©ployer des efforts Ă ce propos. La prĂ©vention et le règlement pacifique des conflits est un Ă©lĂ©ment central de la politique Ă©trangère entreprenante et humanitaire de la Turquie. La Turquie mène des divers efforts dans une large gĂ©ographie allant de l’Afrique jusqu’au Moyen-Orient, aux Balkans et au Caucase. Elle considère que le rĂ©tablissement de la paix est en lien avec le dĂ©veloppement humanitaire. Cette annĂ©e, la Turquie est devenue une fois de plus la nation la plus gĂ©nĂ©reuse du monde en termes d’aide humanitaire par habitant. La Turquie accueille depuis 2012 les confĂ©rences d’Istanbul sur la mĂ©diation. Ces confĂ©rences marquantes sont conçues pour rassembler de nombreux praticiens et chercheurs dans le domaine des activitĂ©s de prĂ©vention et de mĂ©diation des conflits. L’objectif de ces confĂ©rences est de promouvoir les synergies entre la thĂ©orie et la pratique et d’aider Ă accroĂ®tre l’étendue, la portĂ©e et l’efficacitĂ© des efforts de mĂ©diation de la communautĂ© internationale. Je dois rendre hommage aux efforts des mĂ©diateurs qui s’engagent quotidiennement dans la rĂ©solution des conflits Ă travers du monde.

Cette annĂ©e, la ConfĂ©rence Ă©valuera dans quelle mesure la mĂ©thodologie et la pratique de la mĂ©diation peuvent mieux prendre en compte les besoins quotidiens. Ă€ cet Ă©gard, deux questions en particulier seront examinĂ©es. La première est la capacitĂ© de la mĂ©diation Ă toutes les Ă©tapes d’un continuum de conflit, Ă savoir de la prĂ©vention Ă la rĂ©solution et jusqu’à la mise en Ĺ“uvre de l’accord de paix. La deuxième question clĂ© sera de dĂ©terminer les modèles pour un emploi plus large de la mĂ©diation comme un outil prĂ©ventif dans des contextes oĂą les prĂ©jugĂ©s politiques, ethniques et religieux crĂ©ent un environnement d’hostilitĂ©. Ce dernier est particulièrement pertinent puisque nous avons malheureusement assistĂ© Ă des tendances extrĂŞmes dans diverses formes d’animositĂ©s politiques, sociales et religieuses.

L’augmentation des attaques en Europe contre les musulmans et les migrants en est un exemple. Dans cette perspective, mĂŞme si la prĂ©vention a un rĂ´le clĂ© Ă cet Ă©gard, elle ne serait possible que lorsque les sociĂ©tĂ©s reconnaissent et respectent les diffĂ©rences et s’engagent dans un vĂ©ritable dialogue et une interaction. Je crois que les mĂ©diateurs qui sont entièrement dotĂ©s des codes de conduite culturels dans une situation de conflit donnĂ©e peuvent atteindre un succès remarquable. Pour cela, nous devons former plus de mĂ©diateurs, y compris chez les jeunes, tout en encourageant davantage de femmes mĂ©diateurs, et les doter des instruments appropriĂ©s. Nos dĂ©fis pour faire de la paix une rĂ©alitĂ© Ă©crasante Ă l’Ă©chelle mondiale sont considĂ©rables.

Cependant, nous devrions ĂŞtre en mesure de saisir les opportunitĂ©s dans ces dĂ©fis. La disponibilitĂ© et la volontĂ© de la communautĂ© internationale pour renforcer les capacitĂ©s en matière de rĂ©solution pacifique des conflits, y compris la mĂ©diation, doivent ĂŞtre prioritaires. Alors que nous nous prĂ©parons Ă accueillir les participants Ă la quatrième ConfĂ©rence de mĂ©diation d’Istanbul, j’appelle la communautĂ© internationale Ă agir pour la mĂ©diation.

SEM Mevlüt Çavuşoğlu

Ministre des Affaires Étrangères de la République de Turquie