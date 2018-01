Les politiques de gouvernance mises en place depuis plus de deux décennies ont surtout eu pour conséquences l’exacerbation de l’inégalité économique, le chômage de masse des jeunes, la paupérisation croissante de nos populations rurales et le manque de plus en plus préoccupant de justice sociale. Nous pensons qu’il est plus que temps que les gouvernants se soucient des conséquences humaines et sociales dramatiques de leurs politiques économiques dans nos villes et campagnes.

La situation socio-économique que vivent actuellement la région et la ville de Koulikoro est fort emblématique de cet état de déliquescence du tissu économique et social. Cette situation se traduit notamment par le désinvestissement dans les entreprises et les communautés, la fermeture des usines, la perte de milliers d’emplois, la désertion de communautés prospères, avec comme corollaires la pauvreté grandissante, la délinquance, et les troubles mentaux. Les habitants de Koulikoro et l’ensemble des maliens sont aujourd’hui suffisamment édifiés sur les causes et les auteurs de cette destruction du tissu industriel qui faisait la fierté et la prospérité de cette région. A l’arrière-plan de ce tableau aussi sombre que réaliste, se profile la perte même de la position de notre pays dans l’économie sous régionale.

Il est temps de remettre l’économie au service de l’ensemble des citoyens. Il s’agit de reconstruire un système économique plus efficace, plus stable et plus juste où chacun, par son travail, nourrit et bénéficie de la croissance qui ne doit plus être au seul profit d’une certaine classe ou minorité. Nos gouvernants doivent œuvrer à renforcer l’unité nationale par une réduction rapide et significative des disparités économiques et sociales. Il est urgent de créer les conditions d’une mobilisation de tous et de chacun contre les politiques économiques mal réfléchies et aux conséquences néfastes et dangereuses pour notre société. En effet, nous devons nous mobiliser pour une révolution économique participative. Notre pays a besoin de solutions révolutionnaires pour faire face aux défis actuels.

Les citoyens vivant à Koulikoro comme ailleurs au Mali ont le droit d’aspirer à une vie meilleure. Pour remédier à la situation catastrophique que vit Koulikoro, nous devons tous exiger avant tout le rétablissement dans leurs droits des travailleurs qui ont contribué depuis des années à l’édification du tissu industriel.

Notre secteur industriel est moins que naissante. Pour trouver un dynamisme économique, nous devons mettre l’industrie au cœur de nos activités comme moteur de croissance. Il faut pour cela mobiliser l’essentiel de nos marges de manœuvres financières au bénéfice du secteur industriel afin qu’il soit mieux outillé pour faire face à la concurrence sous-régionale et internationale. Cette dynamique de renouvellement du tissu industriel doit se faire autour d’une politique de réindustrialisassion à visage humain.

Cheick Boucadry Traoré

