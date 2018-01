La voix des femmes annonce la réconciliation. Malgré les détresses et les souffrances infligées par les terroristes, la voix des femmes s’élève comme le chant de la colombe de la paix. Iyad Ag Ghaly et ZeinaWallet Illady ne peuvent plus étouffer l’hymne de l’espoir.

Les femmes se mobilisent partout au Mali. Qu’il s’agisse de dénoncer un crime odieux commis à la Présidence, de parler dans les ateliers organisés par la MINUSMA pour dénoncer les violences perpétrées sur les femmes ou de se réunir comme à Kolimbiné pour améliorer les conditions de vie.Touaregs, peuls, songhaïs, soninkés, malinkés, bambaras… toutes s’unissent pour lutter contre leur dégradation et protéger leurs enfants des agissements des terroristes. Elles désirent un Mali uni dans lequel elles pourront s’épanouir avec leurs familles. Dans ce concert à mille voix pacificatrices, une fausse note détonne et elle vient de Kidal.

En effet depuis son Adrar des terroristes, ZeinaWallet Illady continue de semer la confusion et la haine. Zeina, de l’association des femmes de Kidal, et sa comparse Assi Wallet Hitta, essaient avec de plus en plus de difficulté d’instrumentaliser les foules, femmes et enfants, pour le bénéfice de leurs amis terroristes. Mais c’est peine perdue. Ce ne sont pas Iyad Ag Ghaly et sa bande qui fournissent des médicaments à nos enfants. Ce ne sont pas les terroristes du JNIM qui organisent des ateliers pour dénoncer les violences faites aux femmes, bien au contraire… Ce ne sont pas les amis infernaux de Cheik Ag Aoussa qui participent à l’instruction de nos enfants. De nombreuses écoles sont toujours fermées à Kidal par la bêtise de ces incultes.

Les voix de ces deux femmes ne portent plus, leurs associations s’essoufflent et peinent à mobiliser. Les femmes ont bien discerné le jeu de ces deux tristes numéros avides de pouvoir. Elles se reconnaissent de moins en moins dans les revendications et les démarches de leurs associations. Pour Zeina, la voleuse de nourriture a remplacé la mère, la terroriste avide a remplacé la veuve. Ni sa perfidie, ni sa cruauté, ni sa convoitise ne sont égalés dans tout le Mali. Elle évolue telle une hyène au milieu des chacals terroristes.

Mais « si la hyène est en permanence en éveil, c’est parce qu’elle sait qu’elle a très peu d’amis sincères sur cette terre » Ahmadou Kourouma.

Qu’elle ne l’oublie pas !

Aïcha Sangaré

@aichasangare

