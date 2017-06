Chers amis

Je me permets de vous embêter avec mon histoire.

Cheick oumar sissoko cinéaste, ancien ministre, secrétaire général de la fepaci s’est vu refuser un visa d’entrée aux Etats unis le 5 juin au motif que le consulat a besoin de traiter le dossier de demande.

Pourquoi je voulais aller aux Etats unis? La fepaci a un programme sur les archives de films:1-la recherche de nos films dans le monde entier, leur récupération et leur conservation dans des cinémathèques nationales en Afrique et dans la diaspora.2-la restauration des films qui risquent de disparaitre à cause de l’état défectueux des négatifs. C’est un programme à 2 volets qui rentre dans le projet ‘’African film Heritage’’ de l’Unesco, adopté par l’Union africaine.

Depuis plus d’un an le 2e volet de notre programme est développé par l’Unesco et les films Foundation de Martin Scorsese qui depuis 10ans travaille sur la restauration des films en situation difficile.et déjà des films africains en ont bénéficié. le dernier en date est «SOLEIL Ô de Med Hondo». Le film restauré a été présenté, le 22 mai 2017, dans la sélection officielle cannes classics.il faisait partie de notre programme de films à restaurer qui a été préparé en collaboration avec la film Foundation et la cinémathèque de Bologne et l’Unesco.

Un accord de partenariat Unesco/fepaci/film Foundation a été conçu. Il doit être signé à New York le 7 juin 2017 par Mme Irina Bokova directrice générale de l’Unesco, Martin Scorsese cinéaste connu présidente de la film Foundation et moi-même.

Quels documents j’ai présenté pour avoir le visa:

l’invitation à la cérémonie mon passeport diplomatique valable jusqu’en 2021 + la note verbale des affaires étrangères un ordre de mission du gouvernement du Mali faisant ressortir le cadre du projet African film Heritage. les documents de la fepaci; son récépissé, les accords de Siège le billet d’avion air France aller-retour et la réservation d’hôtel.

Tout cela n’a Servi à rien. J’ai demandé à la dame qui m’a fait l’interview de me donner la raison du refus. Sa seule réponse est. ‘‘Votre dossier doit être traité’’

On vous appellera. Je devais voyager le 4. Ne recevant pas d’appel, je reporte au 5 juin. Le 5 à midi je vais aux nouvelles. La même réponse m’est donnée. Je réclame mon passeport que je récupère.

Je vous rassure, la signature aura bel et bien lieu. Aboubakar Sanogo secrétaire régional de la Fepaci de l’Amérique du Nord sera présent. Il est celui qui gère ce programme des archives depuis le début. Il va signer au nom de la Fepaci.

Vous aurez les documents de la signature.

Je vous remercie