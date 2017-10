Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas fait parler d’elle, Zeina Wallet Ilady, la veuve de Cheikh ag Aoussa. Elle reste cependant dévouée à la cause d’Iyad ag Ghaly, un jour leader d’une manifestation des femmes et d’enfants contre Barkhane, et un autre jour chef d’entreprise de construction sur l’aérodrome de Kidal.

Son art de la manipulation est tel qu’elle a réussi à convaincre les femmes et les enfants de Kidal à aller manifester contre Barkhane. Que vont comprendre nos enfants ? La force internationale est présente au Mali pour chasser les terroristes et pour faire revenir la paix. Nos enfants ont besoin de cette paix pour retourner à l’école et apprendre le monde et non pas se renfermer sur eux même dans un idéal jihadiste pour partir en guerre et tuer leurs propres frères.

A quoi joue-t-elle ? On la revoit sur l’aérodrome de Kidal où plus de deux cents parcelles à usage d’habitation auraient été crées. Belle initiative si ce n’est qu’une fois ces logements réalisés, comment arriveront les aides humanitaires. A dos de chameaux ? Avec un peu de travaux, une fois la situation revenue au calme, l’aérodrome pourrait être facilement réhabilité. S’il n’y en a plus, les moyens humanitaires prendront du temps pour être acheminés sur Kidal, sans parler de la saison des pluies. La population aura le sentiment d’être abandonnée et se retournera vers les terroristes, seuls présents dans le secteur.

Elle n’a pas la force et la violence de son défunt mari mais la ruse et la méchanceté la mettent à son égal. On peut arriver à se demander qui était le mentor de son mari, Iyad ag Ghaly ou Zeina Wallet Ilady ? Pourquoi fait-elle cela ? Nous savons qu’elle suit le même combat que son mari et elle n’en est pas à son coup d’essai. Elle est dévouée à Iyad ag Ghaly. Elle est la main droite du démon.

Aïcha Sangaré

