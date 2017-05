Comme le dit si bien le proverbe : «on n’est pas prophète chez soi ». Cette vérité générale sied tellement bien au directeur général de l’ORTM, Sidiki N’Fa Konaté dont le mérite, la valeur et la compétence viennent d’être reconnues au-delà de nos frontières par West Africa Developpement (WAD), qui regroupe les communautés noires africaines vivant aux USA, qui a décerné au directeur général de l’ORTM, le prix du meilleur manager de télévision d’Etat en Afrique de l’ouest. Cette distinction honorifique lui sera remise le samedi 27 mai prochain à l’Université de Maryland à Washington DC.

Outre le directeur général de l’ORTM, plusieurs autres personnalités africaine et ouest africaines se verront également décerner ce prix. Il s’agit notamment du commandant Bahi Antoine, Commandant de la Brigade spéciale des douanes de Côte d’Ivoire, de Stéphane Eholié, Président directeur général de SIMAT et PCA de SEMPA, Aliou Yattassaye Directeur général de la société Yattco et Boubacar Salia Daou, Président directeur général de Millenium Mali. Ce sont des personnalités qui boostent dans leurs domaines d’activités le développement de l’Afrique.

Le choix de Sidiki N’Fa n’est pas fortuit. Il a été désigné suite à une enquête menée par les responsables du prix auprès des populations maliennes et celles d’autres pays de la sous-région ouest africaine, des hommes politiques et de spécialistes de la communication. Selon le président du prix, le nom du directeur général de l’ORTM est revenu à plusieurs fois comme étant le meilleur dirigeant d’une télévision d’Etat en Afrique de l’ouest. La cérémonie de remise de ces distinctions, prévue pour le samedi 27 mai sera présidée par l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire à Washington. Cette distinction du directeur général de l’ORTM vient au bon moment. En effet, depuis son retour à Bozola, cet expert en élaboration de stratégie de communication a imprimé sa marque à l’ORTM, n’en déplaise ses détracteurs. L’homme qui a toujours été au cœur des grands évènements de notre pays, a déjà réussi la couverture de deux grands évènements majeurs dans notre pays. Il s’agit du Sommet Afrique-France et la Conférence d’entente nationale. Ces deux grandes rencontres ont été superbement bien couvertes par les agents dévoués et motivés de l’ORTM.

Les grandes innovations de Sidiki N’fa Konaté

La nouvelle grille des programmes de ORTM traduit la volonté inébranlable de son Directeur Général, Sidiki N’fa Konaté, à faire de la maison de la radio le miroir dans lequel toutes les composantes de la société malienne se reconnaissent.

Depuis quelques jours, les téléspectateurs et les auditeurs des radios nationales, rurale et de la Chaîne II ont constaté de grands changements dans le programme de ces différents organes de l’ORTM. La nouvelle grille des programmes de la chaîne publique se caractérise par des innovations majeures qui traduisent l’ingéniosité de Sidiki N’fa Konaté et de ses hommes. Aussi, elles traduisent la volonté inébranlable du Directeur Général et de son équipe à répondre aux préoccupations de tous.

Désormais, la télévision s’ouvre à 6h et se ferme à 2h. Ainsi, le volume horaire passe de 126 à 140 heures. La radio nationale passe de 18 heures de diffusion par jour à 24 sur 24.

Cette nouvelle grille de programmes met un accent particulier sur la promotion des langues nationales. Les téléspectateurs ont droit à un journal en bamanan diffusé chaque jour après le JT de 20h. Les reportages faits en langues nationales permettent aux populations de mieux comprendre l’actualité et d’avoir un certain éclairage sur les questions d’intérêt national.

Des nouvelles émissions « Maliba », « Images et réalités » produites dans les régions, mettront en valeur les réalisations dans le domaine des infrastructures socio-économiques, éducatives, sportives et culturelles. La nouvelle grille accorde une attention particulière à la décentralisation, une réforme majeure qui occupe une place centrale dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Certaines émissions déjà existantes comme « An bè Kun », le résumé hebdomadaire de l’actualité (Dogokun Kibaru) connaîtront des améliorations substantielles. L’anglais et l’arabe ont leur part dans la nouvelle grille avec une diffusion hebdomadaire. Des innovations majeures ont été apportées au niveau des radios nationales, rurales et de la Chaîne II.

Youssouf Bamey